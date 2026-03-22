14

«Локомотив» забил 5 голов «Акрону» в 1-м тайме, тольяттинцы ответили одним

«Локомотив» забил «Акрону» пять мячей в 1-м тайме матча Мир РПЛ (5:1, первый тайм). 

В составе железнодорожников отличились Сесар Монтес (6-я минута), Александр Руденко (23-я), Зелимхан Бакаев (26-я), Дмитрий Воробьев (28-я) и Алексей Батраков (39-я). 

За тольяттинцев забил Кевин Аревало на 14-й минуте. 

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Ну теперь либо Дзюбу не будет слышно с неделю, либо узнаем все тайны и интриги "Акрона".
🤣
Кайф первый тайм после мучений с Рубином и Крыльями
Акрон - идеальный клиент Локомотива для второго круга. В прошлом сезоне Локомотив тоже был на весеннем спаде, а потом крупно победил Акрон - 4:1. Проблема в том, что... это был последний круг чемпионата.

Теперь играем с ними пораньше, и надеюсь, эта игра поможет нам оклематься и провести концовку на хорошем уровне.
Если перерыв на игры сборной не внесёт коррективы.Локо частенько после него играет не очень.
Потому что много игроков вызывается в сборную.
Поэтому часто проваливаем первый матч после сборной.
Локо хорош!)
Карпукас стал больше брать игру на себя после ухода Баринова. И у него отлично получается
Рубин встряхнул Локо в прошлом туре
Да уж за 15 минут 4 гола пропустил Акрон . Прям посыпался как карточный домик от ветра )
Жаль,гол отличный,но наступ был.
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
20 минут назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
25 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
35 минут назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
42 минуты назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
47 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
58 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
7 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
8 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
20 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
27 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
34 минуты назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
47 минут назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
