У Батракова гол и ассист в 1-м тайме матча с «Акроном». Хавбек «Локомотива» – 2-й бомбардир РПЛ с 12 голами

Алексей Батраков забил первый гол в 2026 году.

Полузащитник «Локомотива » Алексей Батраков забил впервые с начала года.

20-летний футболист отличился на 39-й минуте матча с «Акроном » в 22-м туре Мир РПЛ (5:1, перерыв). Также Батраков отдал голевую передачу на Зелимхана Бакаева, забившего на 26-й.

Всего на счету Батракова 15 голов и 9 голевых передач в 29 матчах сезона во всех турнирах. Хавбек занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 12 голами, уступая лишь форварду «Краснодара» Джону Кордобе (13 голов).

