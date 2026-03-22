У Батракова гол и ассист в 1-м тайме матча с «Акроном». Хавбек «Локомотива» – 2-й бомбардир РПЛ с 12 голами
Алексей Батраков забил первый гол в 2026 году.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил впервые с начала года.
20-летний футболист отличился на 39-й минуте матча с «Акроном» в 22-м туре Мир РПЛ (5:1, перерыв). Также Батраков отдал голевую передачу на Зелимхана Бакаева, забившего на 26-й.
Всего на счету Батракова 15 голов и 9 голевых передач в 29 матчах сезона во всех турнирах. Хавбек занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ с 12 голами, уступая лишь форварду «Краснодара» Джону Кордобе (13 голов).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
А то последние матчи откровенно не шла игра, еще и пенальти не забил, чувствовалось, что переживает.
Надеюсь теперь пойдет игра, хочется, чтобы летом Леха уехал