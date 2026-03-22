  • Семак о «Зените»: «Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витцель, но даже им требовалось время. Наш чемпионат не так прост, как может показаться»
Семак о «Зените»: «Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витцель, но даже им требовалось время. Наш чемпионат не так прост, как может показаться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Джона Дурана

Сегодня петербуржцы обыграли «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ

Соболев сыграл хорошо, с этим и связан поздний выход Дурана. Двигается много, старается, желание есть, выкладывается. Дуран боролся, сохранял мячи, сыграл нормально, исходя из ситуации. Не сказать, что он вышел плохо, все хорошо. Кто лучше готов, тот и играет.

Кажется, Малком был самым сильным индивидуальным футболистом. Есть задача найти такого же футболиста? Чего не хватает нынешним легионерам, чтобы приносить много пользы?

– Хорошо бы найти кого‑то, как Халк, Малком, Витцель. Эти игроки были топовые и готовые, но даже им требовалось время, чтобы стать лидерами команды. Все, кто приходит к нам, – для усиления позиций. Не всем просто адаптироваться, наш чемпионат не так прост, как может кому‑то показаться.

Работаем, чтобы быть сильнее, иногда получается, иногда нет. Хотим, чтобы наши игроки росли, чтобы сильные легионеры приезжали, чтобы повышался уровень нашего футбола и чемпионата.

Какой самый сильный состав был у «Зенита» при вас?

– Когда набрали 72 очка, где Малком провел лучший сезон. Этот сезон был наиболее сильным с точки зрения набора очков, уверенности, – сказал Семак. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Семак гений)) у тебя и так состав лучший в лиге. Но так как ты физрук то у Луиса Энрике за 30 лямов статистика хуже чем у Зелимхана Бакаева бесплатного
Ответ Дядя ТУРА
Ответ andrew.p
Бакаев 3+5
Энрике 2+2
Свободен
Сергей Богданович намекает, что ещё надо лямов сто на трансферы, чтобы юбилей Зенита не переносить на следующее десятилетие.
Ответ Источник в сборной России
Три столетия подряд сами себя не отпразнуют)
Ответ Источник в сборной России
а как это поможет? окно еще зимой закрылось, а след будет уже в новом сезоне, да и когда тратили 100 лямов?
питер, город миллионник. денег вагон у газпрома. одна команда в вышке. еврокубков нет. может пора свою молодежь выращивать? ну ведь аршавина и кержакова в питер в свое время не инопланетяне подкинули.
Ответ Курт Кобэйн
Зачем? У них 6 бразильцев в старте
Ответ Курт Кобэйн
Тебе то зачем об этом беспокоиться
Да, хорошо бы найти нового Малкома, чтобы дурачки и дальше считали, что Семак умеет ставить игру )
Витсель был качественным, но в игру того Зенита вписывался плохо, примерно как ЛЭ в игру этого. чаще тормозил атаки и как будто был лишним, хотя игрок и хороший. Зениту десятка нужна, кто постоянно будет играть, тут с Глушенковым можно согласиться, что не хватает стабильности состава, отсюда несыгранность атакующих игроков. а покупать сейчас кого то смысла нет, разве что нападающего, так как Дуран уйдет, и ЦЗ, если уйдет Нино.
Хорошо бы найти нормального тренера, который сможет с самым дорогим составом выйграть РПЛ в 100 летие
Ответ Владислав Романов
Парься о Тушино который со 2м (!) нефтяным бюджетом в лиге не может подняться выше привычного 5-6 места.

А в год своего столетия занял почетное 10е )
Ответ Михаил Посредников
Ну заплач😂
Хорошо бы найти нового Моуринью или Флика
Индивидуально лучшим был Гарай.
Сергей, а может просто Незелика вернуть из Италии? Когда он был в твоём штабе, команда играла более агрессивно, красиво и грамотно.
Семак просто жалок. Во всех клубах РПЛ из верхней половины играют свои молодые воспитанники.Это позволяет думать что футбол в РФ жив! А жалкому трусу Семаку нужен Халк, чтобы летать с Аней в Европу за шмотками
Дивеев о ЦСКА: «Удивился, что они так начали весну – последний матч с «Краснодаром», еще и с двумя красными. Знаю, что Мойзес эмоционален и не любит проигрывать»
сегодня, 16:10
Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»
сегодня, 16:02
Гусев про 1:3: «Не получилось победить, хотя очень хотели – понимали, что «Динамо» не будет хватать свежести. Две грубые ошибки в обороне в первом тайме – «Зенит» нас наказал»
сегодня, 15:54
Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
сегодня, 15:45
Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
сегодня, 15:39
Гвардиола выиграл 19-й трофей с «Ман Сити». Он возглавляет команду с 2016 года
2 минуты назад
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги в 9-й раз. Больше побед лишь у «Ливерпуля»
2 минуты назад
🏆«Ман Сити» выиграл Кубок лиги, победив «Арсенал» благодаря дублю О’Райли – 2:0
5 минут назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10
16 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
28 минут назадТесты и игры
«Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль
29 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» забил 5 голов «Акрону», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
32 минуты назад
«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
33 минуты назад
Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
39 минут назад
Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»
40 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
7 минут назад
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15
12 минут назад
«Локомотив» прервал серию из 3 матчей без побед – сегодня 5:1 с «Акроном»
29 минут назад
«Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно». Артига о 0:0 «Рубина» с «Крыльями»
сегодня, 17:26
Тренер «Нанта» Халилходжич – болельщикам: «Освистывайте игроков, если они не борются, и поддерживайте, когда они этого достойны. Вы разочарованы, как и мы – я здесь, чтобы спасти нас от катастрофы»
сегодня, 17:19
«Рома» – «Лечче». Мален в основе. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:02Live
У Батракова гол и ассист в 1-м тайме матча с «Акроном». Хавбек «Локомотива» – 2-й бомбардир РПЛ с 12 голами
сегодня, 17:01
«Локомотив» забил 5 голов «Акрону» в 1-м тайме, тольяттинцы ответили одним
сегодня, 16:48
Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «Фрайбург», «Майнц» одолел «Айнтрахт»
сегодня, 16:30Live
Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом». Никто не пострадал
сегодня, 16:30
