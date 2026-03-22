  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
10

Певица Чаппелл Рон о Жоржиньо, обвинившем ее в грубом отношении к его дочери: «Я не просила охранника говорить с ней и ее матерью – я их даже не увидела. У меня нет ненависти к детям»

Чаппелл Рон о посте Жоржиньо: приношу извинения матери и ребенку, я их не видела.

Певица Чаппелл Рон ответила на пост Жоржиньо, обвинившего ее в грубом поведении по отношению к его 11-летней дочери в ресторане отеля.

Полузащитник «Фламенго», выступавший ранее за «Челси» и «Арсенал», опубликовал пост с критикой 28-летней американской певицы: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика».

Чаппелл Рон прокомментировала ситуацию в видеообращении, которое выложила в сторис инстаграма.

«Я даже не увидела женщину с ребенком – ко мне никто не подходил, никто меня не беспокоил. Я просто завтракала в отеле... Я не просила охранника подойти и поговорить с этим ребенком и его матерью. Они не подходили ко мне. Они ничего не делали.

Со стороны охраны несправедливо думать, что у кого-то могут быть недобрые намерения, когда у них нет причин верить в это, потому что они даже ничего не предпринимали. Я не испытываю неприязни к людям, которые любят мою музыку. Я не испытываю ненависти к детям, это безумие.

Я приношу извинения матери и ребенку за то, что вас ошибочно подозревали в определенных действиях. Если вы чувствовали себя некомфортно, это очень огорчает меня. Вы этого не заслуживали», – сказала певица.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoЖоржиньо
происшествия
музыка
светская хроника
соцсети
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Италии по футболу
logoвысшая лига Бразилия
logoЧелси
logoАрсенал
logoФламенго
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком долго пиар команда составляла текст
Охранник уволен?
Охранник уволен?
Охранник уволен?
Ещё две недели назад
Ещё две недели назад
Ещё две недели назад
Пруф?..
Иронично
Охранник повёл себя как обычно. Только не учёл, что может напороться на большого/знаменитого человека. И он напоролся. Шанс был микроскопический, но он сложился. И скандал сложился.

Мораль: не будь охранником-мудаком хаха
Все прекрасно знают, как ведут себя охранники этих «знаменитостей».
Я не испытываю ненависти к детям...
судя по этой чеканной формулировке... особой любви к детям там тоже нет
Я вообще не понимаю людей которые от кого-то фанатеют это же пережиток прошлого
Ответ sasha_1116642916
Я вообще не понимаю людей которые от кого-то фанатеют это же пережиток прошлого
Ей 11 лет… это вполне норм
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем