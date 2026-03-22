Певица Чаппелл Рон о Жоржиньо, обвинившем ее в грубом отношении к его дочери: «Я не просила охранника говорить с ней и ее матерью – я их даже не увидела. У меня нет ненависти к детям»
Певица Чаппелл Рон ответила на пост Жоржиньо, обвинившего ее в грубом поведении по отношению к его 11-летней дочери в ресторане отеля.
Полузащитник «Фламенго», выступавший ранее за «Челси» и «Арсенал», опубликовал пост с критикой 28-летней американской певицы: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери «доставать» людей. Она просто прошла мимо ее столика».
Чаппелл Рон прокомментировала ситуацию в видеообращении, которое выложила в сторис инстаграма.
«Я даже не увидела женщину с ребенком – ко мне никто не подходил, никто меня не беспокоил. Я просто завтракала в отеле... Я не просила охранника подойти и поговорить с этим ребенком и его матерью. Они не подходили ко мне. Они ничего не делали.
Со стороны охраны несправедливо думать, что у кого-то могут быть недобрые намерения, когда у них нет причин верить в это, потому что они даже ничего не предпринимали. Я не испытываю неприязни к людям, которые любят мою музыку. Я не испытываю ненависти к детям, это безумие.
Я приношу извинения матери и ребенку за то, что вас ошибочно подозревали в определенных действиях. Если вы чувствовали себя некомфортно, это очень огорчает меня. Вы этого не заслуживали», – сказала певица.
Охранник повёл себя как обычно. Только не учёл, что может напороться на большого/знаменитого человека. И он напоролся. Шанс был микроскопический, но он сложился. И скандал сложился.
Мораль: не будь охранником-мудаком хаха
судя по этой чеканной формулировке... особой любви к детям там тоже нет