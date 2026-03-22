«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета

Серия «Тоттенхэма» без побед в АПЛ достигла 13 матчей.

Сегодня лондонцы крупно уступили «Ноттингем Форест » (0:3) на своем поле в 31-м туре.

Последняя победа была 28 декабря – над «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор лондонцы потерпели 8 поражений и 5 раз сыграли вничью. Команда идет на 17-м месте – в одном очке от зоны вылета.

За семь матчей при Игоре Тудоре у «Тоттенхэма » 5 поражений, одна победа и одна ничья.

12 апреля «шпоры» сыграют на выезде с «Сандерлендом» в АПЛ .