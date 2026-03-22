  • «Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих, сегодня 0:3 с «Ноттингемом». «Шпоры» в одном очке от зоны вылета
«Тоттенхэм» не побеждает в АПЛ с прошлого года.

Серия «Тоттенхэма» без побед в АПЛ достигла 13 матчей.

Сегодня лондонцы крупно уступили «Ноттингем Форест» (0:3) на своем поле в 31-м туре.

Последняя победа была 28 декабря – над «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор лондонцы потерпели 8 поражений и 5 раз сыграли вничью. Команда идет на 17-м месте – в одном очке от зоны вылета.  

За семь матчей при Игоре Тудоре у «Тоттенхэма» 5 поражений, одна победа и одна ничья. 

12 апреля «шпоры» сыграют на выезде с «Сандерлендом» в АПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Ответ Travis Henderson
Игор To Door
Игор, to door! Так будет точнее)
Ришарлисон в подтрибунке после матча: "Пусть говорит наш Тудоришка".
Я не знаю чего ждёт руководство Тотенхема. Звоните Сэму
Я не знаю чего ждёт руководство Тотенхема. Звоните Сэму
Better call Sam
У чемпионшипа будет самый современный и красивый стадион Лондона. Можно только порадоваться)
У чемпионшипа будет самый современный и красивый стадион Лондона. Можно только порадоваться)
Такой стадион вполне может считаться самым современным и красивым стадионом мира
Я просто напомню, что Тоттенхэм находится на 9-ом месте среди самых дорогих клубов мира)
Наверное самое паршивое, что игроки могут ничего не делать и потом найти работу, то есть они ничего не теряют. Вот была бы культура отмены некая в футболе, чтобы такие игроки которые слились в вторые дивизионы без борьбы, потом не находили ничего хорошего по работе и долго потом ходили по низам. с низкими ЗП.
Наверное самое паршивое, что игроки могут ничего не делать и потом найти работу, то есть они ничего не теряют. Вот была бы культура отмены некая в футболе, чтобы такие игроки которые слились в вторые дивизионы без борьбы, потом не находили ничего хорошего по работе и долго потом ходили по низам. с низкими ЗП.
Я не защищают этих зажравшихся футболистов миллионеров, но кем вы работаете что всегда 100% мотивированы? Возможно они в раздевалке друг с другом не разговаривают и в коллективе полный ахтунг
Я не защищают этих зажравшихся футболистов миллионеров, но кем вы работаете что всегда 100% мотивированы? Возможно они в раздевалке друг с другом не разговаривают и в коллективе полный ахтунг
Если учитель или врач косячат, им потом могут такие проблемы устроить. А тут как с гуся вода..
В этом году: Арсенал спустя 22 года выигрывает чемпионат, Шпоры вылетают в Чемпионшип спустя 49 лет. Праздник для половины Лондона ))
В этом году: Арсенал спустя 22 года выигрывает чемпионат, Шпоры вылетают в Чемпионшип спустя 49 лет. Праздник для половины Лондона ))
В Лондоне кроме Арсенал и Тоттенхэма ещё есть Челси, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Брентфорд, Фулхэм, КПР и другие. Поэтому сомневаюсь что половина Лондона будут рады к вылету Тоттенхэма
В этом году: Арсенал спустя 22 года выигрывает чемпионат, Шпоры вылетают в Чемпионшип спустя 49 лет. Праздник для половины Лондона ))
Рушится незабвенный мем из " Залечь на дно в Брюгге ".
Ну что, оформить вылет, заменив Тудора на Юрича?
Жаль ВХ подвел сегодня
Жаль ВХ подвел сегодня
И хорошо, там Вилле очки нужнее. ТТХ всё равно не вылетит
Выиграли ЛЕ - и Вселенной это не понравилось. Баланс требует очищения пердивом )
Материалы по теме
Тудор заявил, что не перепутал своего помощника со Слотом: «Я не узнаю парня, с которым провожу по 10 часов каждый день?! Это нелепо. Теперь буду называть его не Аллан, а Арне!»
Модрич провел 550 матчей в топ-5 лиг. Только Гризманн сыграл больше с момента дебюта хорвата
Эндж Постекоглу: «Футбол в АПЛ стал очень-очень структурированным. Хэви-метал футбол Клоппа сегодня почти невозможен из-за большого количества остановок в игре»
Рекомендуем
Главные новости
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
8 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен: «Безопасность в России – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится. В Англии это нереально»
19 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
32 минуты назадВидео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
35 минут назад
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
45 минут назад
Мажич о тычке ладонью в лицо Соболеву от Маричаля: «Контакт есть, но не вижу отмашки или неспортивного поведения. Нарушения нет, правильное решение судьи и ВАР»
46 минут назад
Трент извинился перед Арбелоа и игроками «Реала» за опоздание, из-за которого начал матч с «Атлетико» в запасе
48 минут назад
«Спартаку» интересен Удуохай. Немецкий защитник «Бешикташа» готов переехать в Россию (Ajansspor)
58 минут назад
«Оренбург» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча со «Спартаком»: «Фол на Пуэбло в штрафной и игра рукой Маркиньоса»
сегодня, 12:40
Арбелоа о дубле Винисиуса: «Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера. «Реалу» повезло иметь в составе такого футболиста»
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет, даже близко. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР: «Сейчас точно поставит»
3 минуты назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
8 минут назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
21 минуту назад
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
30 минут назадВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
33 минуты назад
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Дуглас Сантос: «Люди привыкли к лидерству «Зенита». Мы прошли через трудный период и возвращаемся к тому, какими были раньше – может, даже лучше»
сегодня, 12:29
Барнс и Уайт вызваны в сборную Англии вместо Эзе и Куансы – защитник «Арсенала» отказывался играть при Саутгейте. Тухель снова не вызвал Трента – у игрока «Реала» 1 матч при немце
сегодня, 12:26
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
сегодня, 12:11
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
сегодня, 12:09
Рекомендуем