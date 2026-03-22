Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом». Никто не пострадал

  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
4

Автобус с болельщиками «Манчестер Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Как сообщает Manchester Evening News, пожар в автобусе произошел на платной трассе в Уэст-Мидлендс, в связи с чем участок дороги был перекрыт.

«Все началось с того, что наш автобус задымился на станции оплаты. Проехав ее, мы сильно сбавили скорость. Никто из нас понятия не имел, что происходит. Водитель прибился к обочине, и мы ехали около пяти минут, пока не остановились.

После остановки из автобуса повалил большой столб дыма, и мы все вышли. Двигатель продолжал работать, он загорелся. Затем пламя медленно охватило автобус. Прибывшая пожарная бригада справилась с ситуацией», – рассказал один из болельщиков, находившихся в автобусе.

По словам представителя компании Ridleys Coaches, которой принадлежало транспортное средство, водитель и все пассажиры были эвакуированы, и в результате инцидента никто не пострадал. Болельщики «Манчестер Сити» смогли добраться до стадиона на других автобусах.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: MEN
logoМанчестер Сити
происшествия
болельщики
logoКубок английской лиги
logoАрсенал
logoУэмбли
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое огненное событие финала походу?
*под впечатлением первого тайма финала*
Интересно, автобус не электрический?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
вчера, 14:45
Мерсон о финале Кубка лиги: «Если «Арсенал» выиграет, можно будет всерьез говорить о квадрупле. С учетом жеребьевок, положения в АПЛ и состава – это реально»
21 марта, 19:14
Рекомендуем
Главные новости
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
19 минут назадРеклама
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Есть куда расти, но задатки к прыжкам в воду замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
20 минут назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
25 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
35 минут назад
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
42 минуты назад
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
47 минут назад
Сотрудник «Зенита» Буллен о том, что в России лучше, чем в Ангглии: «Образование и больницы – точно, безопасность – в сто раз лучше. Если не закрою машину, ничего не случится»
58 минут назад
Соболев показал ролик про то, как он входит в клуб Григория Федотова. Форвард «Зенита» забил 100-й гол в зачет клуба в игре с «Динамо»
сегодня, 13:08Видео
«Урал» рассматривает вариант с назначением Сторожука. У команды Березуцкого 1 победа в 4 матчах после рестарта Первой лиги («РБ Спорт»)
сегодня, 13:05
Льоренте о подкате Карвахаля в дерби: «Меня будто поезд снес – я даже не понял, что произошло. Нам остается лишь уважать решения судей – не стоит это обсуждать»
сегодня, 12:55
Ко всем новостям
Последние новости
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
7 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
8 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
20 минут назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
27 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
34 минуты назад
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
47 минут назад
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
Булыкин о 5:1 «Локо» с «Акроном»: «В первом тайме можно было подумать, что играет «Барселона» – так хорошо взаимодействовали. После замены лидеров был уже не такой яркий футбол»
сегодня, 13:07
Лепсая считает провальным для «Зенита» трансфер Луиса Энрике: «Рассчитывали на другой результат, когда покупали. Трудно сказать, почему не получается в РПЛ – качество у него есть»
сегодня, 12:39
Рекомендуем