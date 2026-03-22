Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом». Никто не пострадал

Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на финал Кубка лиги.

Автобус с болельщиками «Манчестер Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом » в финале Кубка английской лиги.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли » и начнется в 19:30 по московскому времени.

Как сообщает Manchester Evening News, пожар в автобусе произошел на платной трассе в Уэст-Мидлендс, в связи с чем участок дороги был перекрыт.

«Все началось с того, что наш автобус задымился на станции оплаты. Проехав ее, мы сильно сбавили скорость. Никто из нас понятия не имел, что происходит. Водитель прибился к обочине, и мы ехали около пяти минут, пока не остановились.

После остановки из автобуса повалил большой столб дыма, и мы все вышли. Двигатель продолжал работать, он загорелся. Затем пламя медленно охватило автобус. Прибывшая пожарная бригада справилась с ситуацией», – рассказал один из болельщиков, находившихся в автобусе.

По словам представителя компании Ridleys Coaches, которой принадлежало транспортное средство, водитель и все пассажиры были эвакуированы, и в результате инцидента никто не пострадал. Болельщики «Манчестер Сити » смогли добраться до стадиона на других автобусах.