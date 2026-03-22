Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»
Сегодня «Зенит» в матче 22‑го тура Мир РПЛ на выезде обыграл «Динамо» со счетом 3:1. Соболев и Глушенков забили по голу и отдали по результативной передаче. Александр набрал 5 (4+1) очков за 5 последних матчей.
– Не совсем спокойная победа. Пропустили ненужный гол. Но мы не расслабились и продолжили натиск. Хорошо, что забили второй гол до перерыва. Самое главное, что забрали три очка. Сейчас важны очки.
– Соболев набрал хорошую форму.
– Он не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать.
– Видно, что Соболев изменился?
– Он стал просто больше играть. С каждой игрой любой футболист обретает уверенность, – сказал Глушенков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
