Глушенков о Соболеве: «Не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать. Он стал больше играть, с каждой игрой любой футболист обретает уверенность»

Глушенков о форме Соболева: стал просто больше играть.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков высказался о текущей форме Александра Соболева .

Сегодня «Зенит» в матче 22‑го тура Мир РПЛ на выезде обыграл «Динамо » со счетом 3:1. Соболев и Глушенков забили по голу и отдали по результативной передаче. Александр набрал 5 (4+1) очков за 5 последних матчей.

– Не совсем спокойная победа. Пропустили ненужный гол. Но мы не расслабились и продолжили натиск. Хорошо, что забили второй гол до перерыва. Самое главное, что забрали три очка. Сейчас важны очки.

– Соболев набрал хорошую форму.

– Он не то чтобы вернулся в форму – она у него была, просто он не мог ее показать.

– Видно, что Соболев изменился?

– Он стал просто больше играть. С каждой игрой любой футболист обретает уверенность, – сказал Глушенков.