Дивеев о ЦСКА: «Удивился, что они так начали весну – последний матч с «Краснодаром», еще и с двумя красными. Знаю, что Мойзес эмоционален и не любит проигрывать»

Дивеев: удивился, что ЦСКА так начал весну.

Защитник «Зенита » Игорь Дивеев признался, что его удивили результаты ЦСКА после рестарта сезона.

В субботу армейцы одержали первую победу в Мир РПЛ после трех подряд поражений в весенней части сезона – над махачкалинским «Динамо» (3:1). После ответного полуфинального матча Пути РПЛ с «Краснодаром» (0:4) защитник Мойзес Барбоза был отстранен от команды из-за конфликта с Фабио Челестини .

«Я удивился, что ЦСКА так начал весну. Я прекрасно их знаю, что и как, играли с ними на сборах, но чтоб так… Последний матч с «Краснодаром », так еще и с двумя красными. Я удивился.

Знаю, что Мойзес – эмоциональный игрок. Он не любит проигрывать. Когда ты проигрываешь, будешь злиться. Он хороший парень, футболист» – сказал Дивеев, перешедший в «Зенит» из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.