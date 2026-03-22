  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
5

Дивеев о ЦСКА: «Удивился, что они так начали весну – последний матч с «Краснодаром», еще и с двумя красными. Знаю, что Мойзес эмоционален и не любит проигрывать»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев признался, что его удивили результаты ЦСКА после рестарта сезона.

В субботу армейцы одержали первую победу в Мир РПЛ после трех подряд поражений в весенней части сезона – над махачкалинским «Динамо» (3:1). После ответного полуфинального матча Пути РПЛ с «Краснодаром» (0:4) защитник Мойзес Барбоза был отстранен от команды из-за конфликта с Фабио Челестини.

«Я удивился, что ЦСКА так начал весну. Я прекрасно их знаю, что и как, играли с ними на сборах, но чтоб так… Последний матч с «Краснодаром», так еще и с двумя красными. Я удивился.

Знаю, что Мойзес – эмоциональный игрок. Он не любит проигрывать. Когда ты проигрываешь, будешь злиться. Он хороший парень, футболист» – сказал Дивеев, перешедший в «Зенит» из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Кто выиграет ЛЧ?44160 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoМойзес Барбоза
logoИгорь Дивеев
logoFONBET Кубок России
logoФабио Челестини
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё-таки не зря многие тренеры ставят для начала игру в обороне, это один из ключевых моментов. И как бы многие не писали, что Дивеев хрустальный, что Игорь много привозит, но с ним и с Рошей в защите было гораздо спокойнее. Но даже после ухода Роши защита ЦСКА во главе с Дивеевым была хорошей,хоть и не идеальной. Но когда команда начинает перерыв с новыми игроками в защите, где играет Виктор, проигравший конкуренцию Лукину осенью, не удивительно, что игра развалилась.
Огромная ошибка была Челлестини это сломать то что работало и без обновлений в составе, в частности убирать из основы Лукина доверив бразильцам, пусть и старше, опытнее но по скиллам ничем не лучше
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем