Флик об 1:0 с «Райо»: «Очень доволен Жоаном Гарсией, он отработал на высшем уровне. Гол Араухо важен для всех, он принес нам три очка сегодня»

Флик об 1:0 с «Райо»: Жоан Гарсия отработал на высшем уровне.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Райо Вальекано » (1:0) в 29-м туре Ла Лиги .

«Я счастлив. Это был сложный матч. Самое главное – мы набрали три очка. Я очень доволен Жоаном (Гарсией – Спортс’‘). Он очень важен. Сегодня он показал все свои качества. Снова сделал отличные сэйвы. Его работа на очень высоком уровне.

Дани (Ольмо – Спортс’‘) дает нам большой контроль. Его качество, игра у штрафной… Фермин – более динамичный. Это два разных профиля, но оба очень важны для нас.

Гол Араухо очень важен для всех. Он принес нам три очка сегодня, и это позитивно для всей команды», – сказал Флик.