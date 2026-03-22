  • Флик об 1:0 с «Райо»: «Очень доволен Жоаном Гарсией, он отработал на высшем уровне. Гол Араухо важен для всех, он принес нам три очка сегодня»
Флик об 1:0 с «Райо»: «Очень доволен Жоаном Гарсией, он отработал на высшем уровне. Гол Араухо важен для всех, он принес нам три очка сегодня»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги

«Я счастлив. Это был сложный матч. Самое главное – мы набрали три очка. Я очень доволен Жоаном (Гарсией – Спортс’‘). Он очень важен. Сегодня он показал все свои качества. Снова сделал отличные сэйвы. Его работа на очень высоком уровне.

Дани (Ольмо – Спортс’‘) дает нам большой контроль. Его качество, игра у штрафной… Фермин – более динамичный. Это два разных профиля, но оба очень важны для нас.

Гол Араухо очень важен для всех. Он принес нам три очка сегодня, и это позитивно для всей команды», – сказал Флик. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Гарсия это Гарсия, в его классе уже давно нет никаких сомнений, но вот кто лично меня действительно удивляет это Жерар Мальдини, парень очень круто прогрессирует, позиция центрального защитника это место где он должен играть всегда, может спрогрессирует до того, что пара Кубарси-Мартин станут основой на долгие годы, хотя при Флике и Эрик хорош
Ответ Alan Dutch
Мартин очень круто играет, но самое главное, с ним Кубарси очень уверенно выглядит и выдает игру на уровне прошлого сезона. Надеюсь Флик не будет трогать их сочетание.
Ответ Alan Dutch
Да не, Жерар спрогрессировал конечно, но не до такой степени чтобы быть защитником топ-уровня)
Да все счастливы. Отрыв от второго места увеличился,до вечера по крайней мере. Травму никто не получил. Всё прекрасно перед перерывом на матчи сборных.
Ответ falkao2013
Значит получат в сборной. Кстати мясни де Ла Фуэнта вызвал Гави.
Ответ Budabuda
Нигде не видел новость о том,что Гави вызвали в сборную. От Барселоны едут Гарсия,Кубарси, Педри,Ольмо,Фермин,Ямаль и Торрес
Честно, против «Райо» лично я другого матча не ждал. У нас как-то исторически за редким исключением с ними выходят крайне тяжелые матчи. Ну и откровенно говоря, Ферран, Касадо и Ольмо в игру вообще не попали. Как заменили Берналя и Фермина, динамика и контроль у «Барсы» пропали. С учетом всех обстоятельств, по сегодняшнему матчу - главное результат и он есть. В остальном, ждём возвращения Де Йонга, Кунде и Бальде, ну и плюс, надеюсь все таки игроки смогут отдохнуть и никто в товарняках надрываться не будет.
Ответ Simbad
Ты точно этот матч смотрел?
Было видно, что игроки вышли не сконцентрированые и уставшие. Райо могли сравнять счёт. Барсе действительно повезло с вратарём. Был бы условный Тер-Штеген, при всем уважении к нему, пропустили бы, и не один.
Ответ Jamshed Zokirov_1117110581
Да не уставшие они были, а расслабленные.
Ответ Jamshed Zokirov_1117110581
Тер Штеген в Ла Лиге всегда хорошо играл,кстати.В матчах с условными севильями и сосьедадами он всегда устраивал немецкие авиалинии,другое дело что как Толко звучал гимн Лч- Штеген плыл,причем даже если против него играла Бенфика либо Олимпиакос
Еще отметил бы Араухо. Как бы над ним не шутили, но в этом сезоне в Ла Лиге своими годами он принёс «Барсе» 6 очков. Плюс сегодня в защите отыграл эталонно, и что самое главное, не только сидел на своей половине поля, но,особенно в первом тайме, подключался в атаку.
Ответ Simbad
Жду когда Араухо будут центрнапом выпускать)))
Ответ Улан Нурзаатбеков
Так уже выпускали, в том же мате с «Жироной», где он победный забил, в последнем матче с «Атлетико»
Гарсия был точно сегодня лучшим на поле!
Надо забыть этот матч и идти дальше . Главное победа добыта . Надеюсь сборные не принесут плохих новостей . Барселона вперёд !
Какой контроль дал сегодня Ольмо, с выходом его и Касадо Райо перехватил инициативу и просто простил, а также спас Жоан.
Материалы по теме
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
вчера, 15:26
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
вчера, 15:03
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
вчера, 15:01
Рекомендуем
Главные новости
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
2 минуты назад
Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
23 минуты назад
Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
28 минут назадФото
Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу
42 минуты назадФото
Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»
сегодня, 11:21
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
сегодня, 11:16
Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: «Мне сказали: «Можете обжаловать решение, но суд будет закрытым, вы не узнаете, в чем вас обвиняют». Сумасшествие»
сегодня, 11:10
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
сегодня, 10:55
«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
сегодня, 10:54
«Барселона» примет «Реал» 10 мая. Игра 35-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» начнется в 22:00 по московскому времени
сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
11 минут назад
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
13 минут назад
Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
20 минут назад
О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»
29 минут назад
Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
45 минут назад
Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
сегодня, 11:06
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
сегодня, 10:46
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
сегодня, 10:16
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
сегодня, 10:13
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
сегодня, 09:46
Рекомендуем