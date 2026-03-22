Флик об 1:0 с «Райо»: «Очень доволен Жоаном Гарсией, он отработал на высшем уровне. Гол Араухо важен для всех, он принес нам три очка сегодня»
Флик об 1:0 с «Райо»: Жоан Гарсия отработал на высшем уровне.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе над «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги.
«Я счастлив. Это был сложный матч. Самое главное – мы набрали три очка. Я очень доволен Жоаном (Гарсией – Спортс’‘). Он очень важен. Сегодня он показал все свои качества. Снова сделал отличные сэйвы. Его работа на очень высоком уровне.
Дани (Ольмо – Спортс’‘) дает нам большой контроль. Его качество, игра у штрафной… Фермин – более динамичный. Это два разных профиля, но оба очень важны для нас.
Гол Араухо очень важен для всех. Он принес нам три очка сегодня, и это позитивно для всей команды», – сказал Флик.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Гарсия это Гарсия, в его классе уже давно нет никаких сомнений, но вот кто лично меня действительно удивляет это Жерар Мальдини, парень очень круто прогрессирует, позиция центрального защитника это место где он должен играть всегда, может спрогрессирует до того, что пара Кубарси-Мартин станут основой на долгие годы, хотя при Флике и Эрик хорош
Гарсия это Гарсия, в его классе уже давно нет никаких сомнений, но вот кто лично меня действительно удивляет это Жерар Мальдини, парень очень круто прогрессирует, позиция центрального защитника это место где он должен играть всегда, может спрогрессирует до того, что пара Кубарси-Мартин станут основой на долгие годы, хотя при Флике и Эрик хорош
Мартин очень круто играет, но самое главное, с ним Кубарси очень уверенно выглядит и выдает игру на уровне прошлого сезона. Надеюсь Флик не будет трогать их сочетание.
Гарсия это Гарсия, в его классе уже давно нет никаких сомнений, но вот кто лично меня действительно удивляет это Жерар Мальдини, парень очень круто прогрессирует, позиция центрального защитника это место где он должен играть всегда, может спрогрессирует до того, что пара Кубарси-Мартин станут основой на долгие годы, хотя при Флике и Эрик хорош
Да не, Жерар спрогрессировал конечно, но не до такой степени чтобы быть защитником топ-уровня)
Да все счастливы. Отрыв от второго места увеличился,до вечера по крайней мере. Травму никто не получил. Всё прекрасно перед перерывом на матчи сборных.
Да все счастливы. Отрыв от второго места увеличился,до вечера по крайней мере. Травму никто не получил. Всё прекрасно перед перерывом на матчи сборных.
Значит получат в сборной. Кстати мясни де Ла Фуэнта вызвал Гави.
Значит получат в сборной. Кстати мясни де Ла Фуэнта вызвал Гави.
Нигде не видел новость о том,что Гави вызвали в сборную. От Барселоны едут Гарсия,Кубарси, Педри,Ольмо,Фермин,Ямаль и Торрес
Честно, против «Райо» лично я другого матча не ждал. У нас как-то исторически за редким исключением с ними выходят крайне тяжелые матчи. Ну и откровенно говоря, Ферран, Касадо и Ольмо в игру вообще не попали. Как заменили Берналя и Фермина, динамика и контроль у «Барсы» пропали. С учетом всех обстоятельств, по сегодняшнему матчу - главное результат и он есть. В остальном, ждём возвращения Де Йонга, Кунде и Бальде, ну и плюс, надеюсь все таки игроки смогут отдохнуть и никто в товарняках надрываться не будет.
Честно, против «Райо» лично я другого матча не ждал. У нас как-то исторически за редким исключением с ними выходят крайне тяжелые матчи. Ну и откровенно говоря, Ферран, Касадо и Ольмо в игру вообще не попали. Как заменили Берналя и Фермина, динамика и контроль у «Барсы» пропали. С учетом всех обстоятельств, по сегодняшнему матчу - главное результат и он есть. В остальном, ждём возвращения Де Йонга, Кунде и Бальде, ну и плюс, надеюсь все таки игроки смогут отдохнуть и никто в товарняках надрываться не будет.
Ты точно этот матч смотрел?
Было видно, что игроки вышли не сконцентрированые и уставшие. Райо могли сравнять счёт. Барсе действительно повезло с вратарём. Был бы условный Тер-Штеген, при всем уважении к нему, пропустили бы, и не один.
Было видно, что игроки вышли не сконцентрированые и уставшие. Райо могли сравнять счёт. Барсе действительно повезло с вратарём. Был бы условный Тер-Штеген, при всем уважении к нему, пропустили бы, и не один.
Да не уставшие они были, а расслабленные.
Было видно, что игроки вышли не сконцентрированые и уставшие. Райо могли сравнять счёт. Барсе действительно повезло с вратарём. Был бы условный Тер-Штеген, при всем уважении к нему, пропустили бы, и не один.
Тер Штеген в Ла Лиге всегда хорошо играл,кстати.В матчах с условными севильями и сосьедадами он всегда устраивал немецкие авиалинии,другое дело что как Толко звучал гимн Лч- Штеген плыл,причем даже если против него играла Бенфика либо Олимпиакос
Еще отметил бы Араухо. Как бы над ним не шутили, но в этом сезоне в Ла Лиге своими годами он принёс «Барсе» 6 очков. Плюс сегодня в защите отыграл эталонно, и что самое главное, не только сидел на своей половине поля, но,особенно в первом тайме, подключался в атаку.
Еще отметил бы Араухо. Как бы над ним не шутили, но в этом сезоне в Ла Лиге своими годами он принёс «Барсе» 6 очков. Плюс сегодня в защите отыграл эталонно, и что самое главное, не только сидел на своей половине поля, но,особенно в первом тайме, подключался в атаку.
Жду когда Араухо будут центрнапом выпускать)))
Жду когда Араухо будут центрнапом выпускать)))
Так уже выпускали, в том же мате с «Жироной», где он победный забил, в последнем матче с «Атлетико»
Гарсия был точно сегодня лучшим на поле!
Надо забыть этот матч и идти дальше . Главное победа добыта . Надеюсь сборные не принесут плохих новостей . Барселона вперёд !
Какой контроль дал сегодня Ольмо, с выходом его и Касадо Райо перехватил инициативу и просто простил, а также спас Жоан.
