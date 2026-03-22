Гусев про 1:3: «Не получилось победить, хотя очень хотели – понимали, что «Динамо» не будет хватать свежести. Две грубые ошибки в обороне в первом тайме – «Зенит» нас наказал»

Гусев про 1:3 с «Зенитом»: не получилось победить, хотя очень хотели.

Главный тренер «Динамо » Ролан Гусев заявил, что команде не хватило свежести в матче с «Зенитом ».

В домашнем матче 22-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:3.

– Допустили две грубые ошибки в обороне в первом тайме. «Зенит» наказал нас за это. Преимущество в матче переходило от одной команды к другой. Исполнители высокого уровня решили свои моменты.

Мы понимали, что нам будет немного не хватать свежести. Потому что играем одним составом. Просили играть команду более агрессивно. Не получилось победить. Хотя очень хотели.

– Маринкин вышел в стартовом составе и был хорош.

– Он парень не из робкого десятка. Не просто так он вышел в основном составе. Мы видим его качества, знаем его сильные стороны. Считаю, что он провел неплохой матч, – сказал Гусев.