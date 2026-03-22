  • Гусев про 1:3: «Не получилось победить, хотя очень хотели – понимали, что «Динамо» не будет хватать свежести. Две грубые ошибки в обороне в первом тайме – «Зенит» нас наказал»
Гусев про 1:3: «Не получилось победить, хотя очень хотели – понимали, что «Динамо» не будет хватать свежести. Две грубые ошибки в обороне в первом тайме – «Зенит» нас наказал»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что команде не хватило свежести в матче с «Зенитом».

В домашнем матче 22-го тура Мир РПЛ бело-голубые уступили со счетом 1:3.

– Допустили две грубые ошибки в обороне в первом тайме. «Зенит» наказал нас за это. Преимущество в матче переходило от одной команды к другой. Исполнители высокого уровня решили свои моменты.

Мы понимали, что нам будет немного не хватать свежести. Потому что играем одним составом. Просили играть команду более агрессивно. Не получилось победить. Хотя очень хотели.

– Маринкин вышел в стартовом составе и был хорош.

– Он парень не из робкого десятка. Не просто так он вышел в основном составе. Мы видим его качества, знаем его сильные стороны. Считаю, что он провел неплохой матч, – сказал Гусев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Что-что хотело Динамо? Я видел только дрожащие коленки и откат за линию мяча при атаках Зенита. А во втором тайме просто беззубое владение с кривыми ударами издали, когда нужно было отыгрываться.
только начали сезон ,а у же нет свежести 🤡
Ответ фанат спартака с 1967
Вот и прикинь, на каком дне находится Спартак, если ему такое несвежее Динамо пятерку закинуло.
Ответ Denosaur
В Спартаке тренер новый, иностранец, время ему нужно, понять, что к чему, все наладится. По поводу дна, в таблицу посмотри, где Динамо, и где Спартак. А с Гуся сегодня немного спесь сойдёт, а то рано нос свой задрал.
Агрессивно играть? Вот чего не было вообще сегодня от ’’Динамо’’, так это агрессивной игры.
Так дело дальше пойдет придется конспекты Валеры по дисциплине доставать, а образ хорошего парня, куда подальше прятать или Ролану на дверь укажут.
Ответ Эндрю81
Как будто при Валероне в игре Динамо была агрессия и дисциплина на поле. При нем было еще хуже.
Ответ Эндрю81
Да обычно Динамо ломает игроков Зенита, тут просто фолили и фолили.
Не понял за счет чего хотели победить. Каждый раз выигрывать на волне «пришел новый тренер и дает больше свободы» не получится. Нужно еще и в тактику.
Ответ cvtfvz2ztn
Не только. Если нет характера, то и тактика не сильно поможет. У Динамо проблема именно в бесхребетности. И эта проблема вообще никуда не девается. Раньше, когда в составе было много молодежи, можно было списывать это на нехватку опыта. Но сейчас средний возраст основы стал выше, а характера так и нет.
Когда команда играет агрессивно и с желанием, она так не проигрывает. Сегодня команда Гусева стояла на месте и, можно сказать, боялась, в то время как Глушенкова со своим коллективом играла через пол ноги. И всё это на радость трушечкиной.
Зенит никакой, а Динамо еще мертвее! Хорош уже петь дифирамбы Гусеву, его Динамо просто труп! Игры 0, мысли 0. То что Спартак обыграли за счет его привозов это ни о чем не говорит.
Ответ Predator777
Это говорит, что и Спартак никакой)
А что за свежесть ?всю зиму отдыхали же
Так где нытье про отсутствие карточки Касереса?

https://vk.com/video516612394_456239423
Ответ Камбоджа Иванов
Да он вообще сегодня наиграл со своими фолами на карточку точно, сколько фолов допустил
Ответ Камбоджа Иванов
+ удар в лицо Соболеву в начале матча, наверное уже пишут на главную статью с разбором
В матче со Спартаком силы экономили и все равно нет свежести. Как так?
Гусеву — только удачи, надеюсь дадут шанс, нормальный он тренер и мужик хороший, точно не хуже эстонской истерички. а вот Пивоваров — мерзость, ноль эмпатии, за язык сегодня был наказан. Динамо, до встречи в кубке!
