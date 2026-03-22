Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в 22-м туре Мир РПЛ.
– Качественная игра со стороны обеих команд, «Зенит» был сильнее. Я хочу поблагодарить болельщиков, это был наш стадион. Команда чувствовала поддержку. Критики команды со стороны руководства не будет. Этот отрезок [сезона] – удовлетворительный.
– Были ли вопросы по судейству? На общем собрании будет недоверие к Мажичу?
– Я каждый матч отвечаю на вопросы по судейству. Отношение не изменилось. Судейство Иванова? Серьезных вопросов к нему нет, – сказал Пивоваров.
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
А что так скромно? А где заявление Пивоварова про пенальти? А то он ведь горазд комментарии по судейству давать и косяки обличать, даже в матчах не его команды. Почему не критикует Иванова, что тот обязан был пенальти за фол Маричаля ставить?
Я там написал, что жду плохой игры «Динамо» после этой статьи.
Ну, собственно, сегодня они ничего не показали
«Вопросов нет».
Ну да
Позабавил момент, как здюк Бабаев при выходе 4в3 решил пальнуть метров с 25. А че, всегда же попадает)
Игровая дисциплина в порядке
А потом в трансляцию ворвалось "ну чё вы стоите б###ь" - от кого то из штаба:)