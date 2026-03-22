  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении от «Зенита» (1:3) в 22-м туре Мир РПЛ

– Качественная игра со стороны обеих команд, «Зенит» был сильнее. Я хочу поблагодарить болельщиков, это был наш стадион. Команда чувствовала поддержку. Критики команды со стороны руководства не будет. Этот отрезок [сезона] – удовлетворительный.

Были ли вопросы по судейству? На общем собрании будет недоверие к Мажичу?

– Я каждый матч отвечаю на вопросы по судейству. Отношение не изменилось. Судейство Иванова? Серьезных вопросов к нему нет, – сказал Пивоваров.

У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»

Источник: «Матч ТВ»
"Серьезных вопросов к нему нет"

А что так скромно? А где заявление Пивоварова про пенальти? А то он ведь горазд комментарии по судейству давать и косяки обличать, даже в матчах не его команды. Почему не критикует Иванова, что тот обязан был пенальти за фол Маричаля ставить?
Так до Пивоварова уже сказали же, бить по роже Соболева можно, это не пенальти))
А помните до матча вышла статья о лучшем футболе чемпионата от «Динамо»?
Я там написал, что жду плохой игры «Динамо» после этой статьи.
Ну, собственно, сегодня они ничего не показали
Это не плохая игра Динамо! Это более классная команда напротив, которая приехала выигрывать, и только выигрывать! Результат соответствует уровню мастерства команд, всё логично.
Точнее им не дал Зенит ничего показать,обидно что Мантуан расслабился и дал принять подачу и пробить по воротам,а всё остальное Зенит сделал очень солидно.Играл просто как кошка с мышью,показывая что полностью контролирует ситуацию и в любой момент может прибавить.Ну и все три гола красивые,на скорости и в одно касание,защитники просто зрители и вратарь бессилен.
Ваще нулевое Динамо против среднего зенита, победившего вполноги
«Вопросов нет».
Ну да
Позабавил момент, как здюк Бабаев при выходе 4в3 решил пальнуть метров с 25. А че, всегда же попадает)
Игровая дисциплина в порядке
Серьезных вопросов к судейству Иванова нет? Это потому что вопросы были бы только при наличии ошибок в пользу Зенита? А что там Касерес? Сколько карточек получил?

https://vk.com/video516612394_456239423
А есть видео, как Соболев ныряет от Фернандеса?
Это не когда Маричаль ему в лицо рукой дал?
Поцелуи в раздевалке продолжатся? )
Проигрыш по делу. Зенит просто сильнее. Достойной замены основных, не попавших в игру нет. Вопросы как раз к Матросу, у которого нет вопросов с 2-мя составами. Где игроки уровня Вендела, Барриоса. Луиса Энрике?
Если Зенит победил - точно судья )
я не понимаю гусева и всех кто был до него,почему не меняют игроков которые нули в первом тайме,неужели этого не видно
Потом неделю им объяснять, что они играли как брёвна, но классные пацаны и мастера
Вопросов по судейству нет? Конечно когда в сторону Динамо
Ну никто и не ожидал, что Динамо порвёт Зенит, но на фоне сильного соперника сразу проявились слабые места. Это в первую очередь центр полузащиты. Фомин катастрофически мягкий и преступно медленный игрок для своей позиции. 17-ти летний Маринкин и то более резкий игрок. Ну и края обороны которые ни атаковать не могут, ни защищаться.
Там забавно было видеть как игрок прям в игре руками показывал/заставлял Скопинцева выйти под передачу по бровке, а тот сзади стоял)
А потом в трансляцию ворвалось "ну чё вы стоите б###ь" - от кого то из штаба:)
Материалы по теме
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
сегодня, 15:20
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
сегодня, 15:12
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
сегодня, 15:10
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10
10 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
22 минуты назадТесты и игры
«Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль
23 минуты назад
Чемпионат России. «Локомотив» забил 5 голов «Акрону», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
26 минут назад
«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
27 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». 0:2 – О’Райли сделал дубль на 60-й и 64-й. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
33 минуты назад
Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»
34 минуты назад
Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
46 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
49 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
1 минуту назад
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15
6 минут назад
«Локомотив» прервал серию из 3 матчей без побед – сегодня 5:1 с «Акроном»
23 минуты назад
«Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно». Артига о 0:0 «Рубина» с «Крыльями»
56 минут назад
Тренер «Нанта» Халилходжич – болельщикам: «Освистывайте игроков, если они не борются, и поддерживайте, когда они этого достойны. Вы разочарованы, как и мы – я здесь, чтобы спасти нас от катастрофы»
сегодня, 17:19
«Рома» – «Лечче». Мален в основе. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:02Live
У Батракова гол и ассист в 1-м тайме матча с «Акроном». Хавбек «Локомотива» – 2-й бомбардир РПЛ с 12 голами
сегодня, 17:01
«Локомотив» забил 5 голов «Акрону» в 1-м тайме, тольяттинцы ответили одним
сегодня, 16:48
Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «Фрайбург», «Майнц» одолел «Айнтрахт»
сегодня, 16:30Live
Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом». Никто не пострадал
сегодня, 16:30
Рекомендуем