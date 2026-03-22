Гендиректор «Динамо» Пивоваров об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»

Гендиректор «Динамо» об 1:3 с «Зенитом»: критики команды от руководства не будет.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о поражении от «Зенита » (1:3) в 22-м туре Мир РПЛ .

– Качественная игра со стороны обеих команд, «Зенит» был сильнее. Я хочу поблагодарить болельщиков, это был наш стадион. Команда чувствовала поддержку. Критики команды со стороны руководства не будет. Этот отрезок [сезона] – удовлетворительный.

– Были ли вопросы по судейству? На общем собрании будет недоверие к Мажичу?

– Я каждый матч отвечаю на вопросы по судейству. Отношение не изменилось. Судейство Иванова? Серьезных вопросов к нему нет, – сказал Пивоваров.

У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»