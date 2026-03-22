Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»

Семак о 3:1 с «Динамо»: «Зенит» сыграл уверенно, справедливая победа.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо » в матче 22-го тура Мир РПЛ (3:1).

– Качественный матч провели. Мы понимаем, что в некоторых матчах, которые мы проводили на других стадионах, не всегда поле позволяет играть в футбол. В этот раз шикарный газон был.

Мы показали уверенную, организованную игру. Думаю, справедливо победили. При счете 2:1 присутствовала некоторая нервозность. Рад, что смогли забить третий гол.

– Пропущенный гол мог повлиять на ход встречи.

– Конечно, обидный мяч, необязательный. Мантуан, к сожалению, недосмотрел за своим игроком. Сыграл невнимательно. Пропустили мяч, который не должны были. Но мы хорошо отреагировали на этот момент. Контролировали мяч. По большой части играли надежно.

– Что скажете о действиях Соболева?

– Единственный путь, который был, чтобы выиграть конкуренцию, – это старание. Если проявил себя успешно, то заслуживаешь место в старте. Состояние у него хорошее. Поэтому он заслуженно выходит в стартовом составе, – сказал Семак.