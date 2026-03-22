  Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ (3:1).

– Качественный матч провели. Мы понимаем, что в некоторых матчах, которые мы проводили на других стадионах, не всегда поле позволяет играть в футбол. В этот раз шикарный газон был.

Мы показали уверенную, организованную игру. Думаю, справедливо победили. При счете 2:1 присутствовала некоторая нервозность. Рад, что смогли забить третий гол.

– Пропущенный гол мог повлиять на ход встречи.

– Конечно, обидный мяч, необязательный. Мантуан, к сожалению, недосмотрел за своим игроком. Сыграл невнимательно. Пропустили мяч, который не должны были. Но мы хорошо отреагировали на этот момент. Контролировали мяч. По большой части играли надежно.

– Что скажете о действиях Соболева?

– Единственный путь, который был, чтобы выиграть конкуренцию, – это старание. Если проявил себя успешно, то заслуживаешь место в старте. Состояние у него хорошее. Поэтому он заслуженно выходит в стартовом составе, – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Сергей сегодня очень подло поступил со своими хейтерами, когда команда забила три гола на выезде «лучшей команде весны», да еще и все с игры без надоевших пенальти
Но с другой стороны, пропустив 1, забили они всего 3, а это очень мало. Зенит в таких случаях должен забивать минимум 7, иначе нещитово и очень обидно.
Продолжай наяривать на Семака, а всем очевидно, что Глушенков не пинал на поле, вернее пинал в плавники)
Серёжа, зачем на поле Соболев бегает до 85?
Зачем Мантуан бегает ?
Выпусти на полчаса раньше Дурана и Мостового , они будут выгрызать землю.
А ты выпускаешь их на 86 , они выходят на по*** уже абсолютно и их можно понять.
чтобы отдать голевой пас и закончить матч
Мантуан не выйдет играть если еще один привоз будет
А почему нападающий уже второй сезон ПЗ играть должен?)
Семак команда так должна играть в 80 процентах игр а она играет в 5 процентах от силы
Семак тренер не сильный где Оренбург выиграл первый раз
Надругались над маяком, самым "доминирующим" клубом весны.
Питер с победой , с заслуженной победой !
Вопросы по судейству остались к Иванову , как так получилось. , что костолом Касерес доиграл матч до конца . даже не получив ЖК ?!
Вот вам вообще лучше молчать про судейство. Я что-то не вижу вас когда вам ставят позорные пенальти и отменяют чистые голы.
Как раз по твоей логике, пока все молчат, судьи и творят, что хотят. Начни с себя — может, тогда и у нас претензии поубавлятся.
Я вообще не понимаю почему Мантуан играет в защите, он должен играть в атаке
Потому что добрый и трудяга. Везде полезен. А мог бы ныть, как некоторые делают.
Так у Семака все играют где-то в опорке...
Для победы над таким маяком даже ныряющего дельфина достаточно.
