Семак про 3:1 с «Динамо»: «Справедливо победили, шикарный газон. Мантуан недосмотрел за своим игроком – пропустили мяч, который не должны были, но хорошо отреагировали»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ (3:1).
– Качественный матч провели. Мы понимаем, что в некоторых матчах, которые мы проводили на других стадионах, не всегда поле позволяет играть в футбол. В этот раз шикарный газон был.
Мы показали уверенную, организованную игру. Думаю, справедливо победили. При счете 2:1 присутствовала некоторая нервозность. Рад, что смогли забить третий гол.
– Пропущенный гол мог повлиять на ход встречи.
– Конечно, обидный мяч, необязательный. Мантуан, к сожалению, недосмотрел за своим игроком. Сыграл невнимательно. Пропустили мяч, который не должны были. Но мы хорошо отреагировали на этот момент. Контролировали мяч. По большой части играли надежно.
– Что скажете о действиях Соболева?
– Единственный путь, который был, чтобы выиграть конкуренцию, – это старание. Если проявил себя успешно, то заслуживаешь место в старте. Состояние у него хорошее. Поэтому он заслуженно выходит в стартовом составе, – сказал Семак.
Зачем Мантуан бегает ?
Выпусти на полчаса раньше Дурана и Мостового , они будут выгрызать землю.
А ты выпускаешь их на 86 , они выходят на по*** уже абсолютно и их можно понять.
Мантуан не выйдет играть если еще один привоз будет
Вопросы по судейству остались к Иванову , как так получилось. , что костолом Касерес доиграл матч до конца . даже не получив ЖК ?!