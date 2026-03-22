У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»

Эндрик отдал ассист после двух матчей без результативных действий.

Арендованный у «Реала » в январе форвард отдал голевую передачу на Павла Шулца, открывшего счет на 43-й минуте матча с «Монако » в 27-м туре Лиги 1 (1:2, второй тайм).

До этого Эндрик провел два матча подряд без голов и ассистов – с «Гавром» в чемпионате Франции (0:0) и с «Сельтой» в Лиге Европы (0:2).

19-летний бразилец проводит 14-ю игру в составе «Лиона ». За это время он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

