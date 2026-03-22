  • У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»

Эндрик отдал ассист после двух матчей без результативных действий.

Арендованный у «Реала» в январе форвард отдал голевую передачу на Павла Шулца, открывшего счет на 43-й минуте матча с «Монако» в 27-м туре Лиги 1 (1:2, второй тайм).

До этого Эндрик провел два матча подряд без голов и ассистов – с «Гавром» в чемпионате Франции (0:0) и с «Сельтой» в Лиге Европы (0:2).

19-летний бразилец проводит 14-ю игру в составе «Лиона». За это время он забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Подробную статистику Эндрика можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Большая ошибка руководство Реала было покупать Эминема, хотя в команде играл Эндрик и Муньос который впервые вызван сборную Испанию. За 45млн потраченные на арга можно было купить игрока на проблемную позицию.
Ответ Zemanuha
Большая ошибка руководство Реала было покупать Эминема, хотя в команде играл Эндрик и Муньос который впервые вызван сборную Испанию. За 45млн потраченные на арга можно было купить игрока на проблемную позицию.
муньоса вообще непонятно за что вызывали в сборную
Ответ Zemanuha
Большая ошибка руководство Реала было покупать Эминема, хотя в команде играл Эндрик и Муньос который впервые вызван сборную Испанию. За 45млн потраченные на арга можно было купить игрока на проблемную позицию.
Эминем вызывает чувство брезгливости, очень неприятный чел, хз зачем его выбрпали вместо Бобби Чарльтона
Плотно на правом фланге играет. Так может фланговой опцией стать, когда вернётся в Мадрид.
Но, всё равно не вижу его в составе ещё минимум год.
Ответ G.H.O.S.T.
Плотно на правом фланге играет. Так может фланговой опцией стать, когда вернётся в Мадрид. Но, всё равно не вижу его в составе ещё минимум год.
Не слабее всех пфа Реала
Ответ madaev
Не слабее всех пфа Реала
Не слабее, когда за Лион играет. Что в Реале показывал бы, мы можем только представлять. Но, правый фланг в Мадриде это ужас. Имена хорошие, но все очень бледные и не в форме.
Мастантуоно это хотелка Алонсо, пусть забирает себе
Ответ News13
Мастантуоно это хотелка Алонсо, пусть забирает себе
Зачем вообще купили это дерево? По окончанию контракта уйдёт бесплатно в итоге.
