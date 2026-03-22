«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
В 29-м туре чемпионата Испании каталонская команда под руководством Ханса-Дитера Флика на своем поле обыграла «Райо Вальекано» (1:0), продлив домашнюю победную серию в Ла Лиге до 15 матчей.
Немецкий тренер повторил рекорд среди тренеров «Барселоны» в XXI веке, установленный Пепом Гвардиолой в сезоне-2010/11.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Если смотреть на ту Барселону Гвардиолы и сравнить её с нынешней,то повторение рекорда выглядит еще более сумасшедшим. А если банде Флика удастся его побить,то немцу уже при жизни можно ставить памятник у Камп Ноу.
И с таким великим тренером умудрились попрощаться в Баварии… Какая же при нем великолепная игра в атаке выстраивается.
Я бы не сказал, что разница между игроками прям огромная. Да, Ямаль не Месси, но что-то близкое. Рафа тоже отлично играет, Лева создаёт "настрой". В общем в команде всё есть, она на высшем уровне. И тоже очень многие игроки в сборной Испании.
Флик и ла масия продолжают удивлять
У Райо маленький состав, игра в четверг и плохая реализация, но в обоих матчах они были не хуже гегемона (это в хорошем смысле) Лишнее док-во , что у будь у испанских клубов деньги на состав..
Сегодня были дохлые, но это нормально для матча после ЛЧ и при таком количестве травм.
Молодцы. С победой! 🟦🟥
Дальше больше !!!
Дальше только меньше чем больше.
браво ✌️ 👏 ✌️ 👏 ✌️
Молодец. Как не вовремя перерыв на матчи сборных.
