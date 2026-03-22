«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа

Флик повторил рекорд Гвардиолы по домашней победной серии «Барсы» в Ла Лиге.

В 29-м туре чемпионата Испании каталонская команда под руководством Ханса-Дитера Флика на своем поле обыграла «Райо Вальекано » (1:0), продлив домашнюю победную серию в Ла Лиге до 15 матчей.

Немецкий тренер повторил рекорд среди тренеров «Барселоны» в XXI веке, установленный Пепом Гвардиолой в сезоне-2010/11.