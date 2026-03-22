  • «Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа

В 29-м туре чемпионата Испании каталонская команда под руководством Ханса-Дитера Флика на своем поле обыграла «Райо Вальекано» (1:0), продлив домашнюю победную серию в Ла Лиге до 15 матчей.

Немецкий тренер повторил рекорд среди тренеров «Барселоны» в XXI веке, установленный Пепом Гвардиолой в сезоне-2010/11.

Если смотреть на ту Барселону Гвардиолы и сравнить её с нынешней,то повторение рекорда выглядит еще более сумасшедшим. А если банде Флика удастся его побить,то немцу уже при жизни можно ставить памятник у Камп Ноу.
Ответ falkao2013
И с таким великим тренером умудрились попрощаться в Баварии… Какая же при нем великолепная игра в атаке выстраивается.
Ответ falkao2013
Я бы не сказал, что разница между игроками прям огромная. Да, Ямаль не Месси, но что-то близкое. Рафа тоже отлично играет, Лева создаёт "настрой". В общем в команде всё есть, она на высшем уровне. И тоже очень многие игроки в сборной Испании.
Флик и ла масия продолжают удивлять
У Райо маленький состав, игра в четверг и плохая реализация, но в обоих матчах они были не хуже гегемона (это в хорошем смысле) Лишнее док-во , что у будь у испанских клубов деньги на состав..
Сегодня были дохлые, но это нормально для матча после ЛЧ и при таком количестве травм.
Молодцы. С победой! 🟦🟥
Дальше больше !!!
Ответ cektor
Дальше только меньше чем больше.
браво ✌️ 👏 ✌️ 👏 ✌️
Молодец. Как не вовремя перерыв на матчи сборных.
Материалы по теме
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
вчера, 15:03
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
вчера, 15:01
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
вчера, 15:00
«Соболев – клоун, со «Спартаком» маску надел, с «Динамо» нырнул. Надо к психологу сходить». Желудков о форварде «Зенита»
5 минут назад
Флик – тренер марта в Ла Лиге. «Барса» выиграла все 3 матча с общим счетом 7:2
14 минут назад
Защитник «Махачкалы» Кагермазов о пенальти «Зенита»: «Вся страна встала на нашу сторону. Не знаю, где там неосторожность. В футболе такое бывает – с некоторыми командами чаще»
14 минут назад
Мажич об удалениях Рейса и Мойзеса в матче с «Краснодаром»: «Стопроцентные. Посмотрите, как Матеус двигался – очевидное агрессивное поведение»
26 минут назад
Спортс’’ снял фильм – «Зенит Навсегда»: о столетней истории сине-бело-голубых. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
51 минуту назад
Прыгунья в воду Конаныхина о нырке Соболева: «Ноги разлетелись, туловище свинтило. Но задатки замечательные! Можем поработать над техникой – к концу сезона будет выполнять на 9-10 баллов»
52 минуты назад
Мажич об ударе Угальде шипами в ногу Рикардо: «Это желтая карточка. Был контакт, но вскользь. Он не бил прямой ногой, сразу попытался ее убрать»
57 минут назад
CTA считает, что Мунуэра правильно удалил Вальверде в дерби с «Атлетико» (Хуанфе Санс Перес)
сегодня, 13:44
Аршавин об 11-метровом в ворота «Махачкалы»: «Пенальти нет. Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья назначает это»
сегодня, 13:37
Мажич о пенальти «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Ужас. Я был в шоке. Решение Кукуяна невозможно объяснить. Ошибочное ВАР-вмешательство»
сегодня, 13:32
Первая лига. «Торпедо» в гостях у «Челябинска», «Родина» сыграет с «Чайкой»
20 минут назадLive
«Губерниев – самый эстетичный. С Орзул эфиры не смотрю – наверное, нормальная ведущая». Вратарь «Динамо» Расулов о «Матч ТВ»
24 минуты назад
Наташа Королева проведет дискотеку 90-х на «ВТБ Арене», если «Динамо» выиграет Кубок: «Позову болельщиков клуба со своей России, и устроим массовый танцпол с любимыми песнями»
39 минут назад
Фернандо Костанца: «Не понимаю, как «Крылья» могут упасть в Первую лигу с таким составом. Уверен, мы хорошо проведем заключительную часть сезона»
40 минут назад
Александр Мостовой: «Жаль, что Кордоба не перешел в «Спартак», он уже принес бы пару трофеев красно-белым. Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50% это заслуга Джона»
52 минуты назад
Арбелоа о победах над Гвардиолой, Моуринью и Симеоне: «Это говорит о том, насколько фантастическая у меня команда. Все намного проще, когда у тебя лучшие игроки»
59 минут назад
«Севилья» уволила Альмейду после 15 поражений в 32 матчах, команда идет в трех очках от зоны вылета. ЦСКА интересовался тренером
сегодня, 13:45
Морган об «Арсенале»: «Мечта о квинтупле рухнула, но мы можем сделать квадрупл – выиграть ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, а «Тоттенхэм» вылетит из Премьер-лиги»
сегодня, 13:32
Глава FFF Диалло заявил, что «уже знает» имя нового тренера сборной Франции. Сообщалось о договоренности с Зиданом
сегодня, 13:19
Мостовой посвятил стих Овечкину после 1000-й шайбы в НХЛ – насладитесь и вы
сегодня, 13:10ВидеоСпортс"
