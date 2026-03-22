Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
Александр Соболев набрал 5 (4+1) очков по «гол+пас» в 5 последних матчах.
Сегодня форвард «Зенита» забил гол и отдал голевую передачу Максиму Глушенкову в игре с «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ. До этого он забивал «Балтике» (1:0) в FONBET Кубке России, а также «Оренбургу» (2:1) и «Спартаку» (2:0) в чемпионате.
Всего на счету Соболева 6 голов и 2 ассиста в 20 матчах сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Вот Соболев молодец, как завозит. Не только голами, но и такой вот красотой акробатической
Никто не знает, когда уже напишут 5-7 быстрых мыслей о матче?))