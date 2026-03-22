  • Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
42

Александр Соболев набрал 5 (4+1) очков по «гол+пас» в 5 последних матчах. 

Сегодня форвард «Зенита» забил гол и отдал голевую передачу Максиму Глушенкову в игре с «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир РПЛ. До этого он забивал «Балтике» (1:0) в FONBET Кубке России, а также «Оренбургу» (2:1) и «Спартаку» (2:0) в чемпионате. 

Всего на счету Соболева 6 голов и 2 ассиста в 20 матчах сезона Мир РПЛ. Его статистика – здесь

Соболев вошел в клуб Григория Федотова

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Зенит играл лучше и заслуженно победил, но Соболев сегодня сам себя превзошел, его нырок был великолепен.
Ответ snork
А почему не отметил, что Соболев прогрессирует в этом компоненте и сегодня нырнул в своей штрафной?
Ответ andrew.p
Он хотел пенки заработать, но вот соперник даже не коснулся его,, облажался сегодня дельфин😁
Как же я смеялся с этого нырка

Вот Соболев молодец, как завозит. Не только голами, но и такой вот красотой акробатической
Соболь молодец, не сломался
Никто не знает, когда уже напишут 5-7 быстрых мыслей о матче?))
Ответ Денис Кёнигсберг
И нырнул классно!
Ответ Денис Кёнигсберг
Мне кажется количество быстрых мыслей должно сокращаться, ведь зенит дает все меньше поводов накинуть на вентилятор. Так и без работы можно остаться))
Соболеву просто надо было позволить быть самим собой. В своем провокационном и троллинговом амплуа он себя комфортнее чувствует. Это его прайм.
Ответ Эдуардо Силва
А просто в футбол играть нельзя?
Ответ vaniaEee
Он пытался. Но это не его. Соболев не может быть просто пахарем, ему нужно быть шоуменом. Это всё равно что МакГрегору сказать просто драться без всякой мишуры в медиа.
Можно долго глумиться, но Гонду набрал 0(0+0) в последних шести матчах не за Зенит. Продолжаем наблюдение.
Соболев лучший за лучший нырок!
Такими темпами Александр выиграет чемпионата РПЛ и поедет в Аль Наср.,а Дуран с такой игрой поедет в Оренбург,хотя там в нападении хорошо паренек выглядит🤔
Остановите эту машину
Соболев сегодня на поле делал то что от него давно ждали )))и это хорошая игра
Даже если наберёт ещё столько, в мужчины попасть не сможет. Так небинарным останется.
