У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»

«Динамо» проиграло два матча подряд после четырех побед кряду с начала весенней части сезона.

Бело-голубые уступили «Зениту » (1:3) в домашнем матче 22-го тура Мир РПЛ.

18 марта команда Ролана Гусева проиграла «Спартаку» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2 – первый матч).

Перед этим было четыре победы с общим счетом 14:3.

4 апреля «Динамо » примет «Оренбург» в Мир РПЛ.