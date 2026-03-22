У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»

«Динамо» проиграло два матча подряд – «Спартаку» и «Зениту».

«Динамо» проиграло два матча подряд после четырех побед кряду с начала весенней части сезона. 

Бело-голубые уступили «Зениту» (1:3) в домашнем матче 22-го тура Мир РПЛ. 

18 марта команда Ролана Гусева проиграла «Спартаку» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (5:2 – первый матч). 

Перед этим было четыре победы с общим счетом 14:3.

4 апреля «Динамо» примет «Оренбург» в Мир РПЛ. 

Гусев волосатый шарлатан
Зато счетчик подкрутил. Тоже ведь дело нужное!
Комментарий скрыт
Я так и не понял, что сегодня хотело предложить Динамо. Скоростей запредельных каких-то они не предложили и в принципе вышли на Зенит с каким-то пиететом. В каждом действии была боязнь, хотя Зенит ничего сверхъестественного ничего сегодня не показал. Но мне кажется, им и так нормально - главную победу над Зенитом они в этом сезоне уже одержали. Главное не слить её в унитаз.
Не, сегодня отдельные игроки Зенита отошли от своей обычной и невзрачной игры и сыграли более интенсивно. ЛЭ тот же прессинговал чаще, чаще убегал на открытые пространства, меньше времени проводил между потерей мяча и новым прессингом, старался чаще вступать в единоборства. Глуш без особых раздумий бегал в обе стороны, - и в нападение и в оборону. Даже Дельфин умудрялся не так часто терять мяч, а иногда даже на обострение играл. В прессинг, как обычно, не успевал, но другими моментами вроде как даже это компенсировал(хотя и не полноценно, кмк). Вендел меньше тушевался и играл более раскованно.
Если Динамо готовилось к обычной игре Зенита, то тогда понятно почему не получилось. Хотя они и не так уж и плохо сыграли
Прошла эйфория пошли серые будни
Просто на Спортсе появилась восторженная статья про Гусева и Динамо - футбол такого не прощает 🤣
Очень пригодились бы сегодня Миранчук, Рубенс и Чавес, 17 летние пацаны в основе не от хорошей жизни.
Как раз к 17-летнему пацану (по крайней мере по второму тайму) минимум претензий, но с этими тремя вариативности для управления игрой было бы на порядок больше. А тут даже некого было выпустить в центр.
угорал когда журналисты говорили, что Динамо при Гусеве выиграло 4 матча из 4))) как-то забывая про осенние матчи, но ничего все встает на свои места.
пока почти каждая атака Динамо гол, ультимативная реализация, что не будет всегда...когда-то наступит отрезвляющее похмелье, как и у ЦСКА.
пока видим 5-1-4 ничего выдающегося, учитывая состав и то, что команда начала играть, перестав сливать тренера (как было у Карпина).
Вы что-то путаете, тут сегодня сколько атак у Динамо было, которые могли бы закончиться голом, но в результате заканчивались ничем))

Ультимативная реализация у Динамо при Личке была, а это так.
сколько?две?
В "Динамо" будет Слуцкий
Вечная классика. Стоит спортсу кому-то выписать хвалебную статью и всё - похороны ))
как болела динамо скажу полный позор.динамо не на что не претендует в чемпе выходи и играй в свое удовольствие.гусев обложался,не смог настроить команду или это и есть предел .
Рол-Бол, получается, закончился...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
сегодня, 14:58
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
сегодня, 14:57
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» лидирует в РПЛ после 22-го тура. «Зенит» отстает на 1 очко, «Локомотив» – на 5, «Балтика» – на 7, ЦСКА – на 10
7 минут назад
Диарра, Павлюченко и Билялетдинов – знаете, что их объединяет?
19 минут назадТесты и игры
«Сити» забил «Арсеналу» первым же ударом в створ. О’Райли открыл счет в финале Кубка лиги на 60-й минуте, на 64-й он сделал дубль
20 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» забил 5 голов «Акрону», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
23 минуты назад
«Локомотив» разгромил «Акрон» – 5:1! Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили
24 минуты назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». 0:2 – О’Райли сделал дубль на 60-й и 64-й. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать
30 минут назад
Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»
31 минуту назад
Дивеев о конфликте в ЦСКА: «Мойзес не может кого-то оскорбить, послать – в шуточной форме, возможно. Не знаю, что было у них с Челестини»
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
46 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Тоттенхэм» набрал 30 очков в 31 матче АПЛ – худший результат клуба с сезона-1914/15
3 минуты назад
«Локомотив» прервал серию из 3 матчей без побед – сегодня 5:1 с «Акроном»
20 минут назад
«Раз не удается взять три очка, нужно уметь сохранить одно». Артига о 0:0 «Рубина» с «Крыльями»
53 минуты назад
Тренер «Нанта» Халилходжич – болельщикам: «Освистывайте игроков, если они не борются, и поддерживайте, когда они этого достойны. Вы разочарованы, как и мы – я здесь, чтобы спасти нас от катастрофы»
сегодня, 17:19
«Рома» – «Лечче». Мален в основе. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:02Live
У Батракова гол и ассист в 1-м тайме матча с «Акроном». Хавбек «Локомотива» – 2-й бомбардир РПЛ с 12 голами
сегодня, 17:01
«Локомотив» забил 5 голов «Акрону» в 1-м тайме, тольяттинцы ответили одним
сегодня, 16:48
Чемпионат Германии. «Аугсбург» против «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «Фрайбург», «Майнц» одолел «Айнтрахт»
сегодня, 16:30Live
Автобус с фанатами «Ман Сити» загорелся по дороге на матч с «Арсеналом». Никто не пострадал
сегодня, 16:30
Чемпионат Франции. «Марсель» принимает «Лилль», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
сегодня, 16:16Live
Рекомендуем