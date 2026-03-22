У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»

Максим Глушенков забил за «Зенит» впервые с ноября.

В матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо » (3:1) полузащитник сине-бело-голубых отдал голевую передачу на Александра Соболева на 43-й минуте. На 85-й Глушенков забил сам.

До сегодняшнего матча у Глушенкова не было голов с 23 ноября – последний раз он забивал в матче с «Пари НН» (2:0).

Всего в нынешнем сезоне у Максима 9 голов и 6 результативных передач в 20 матчах РПЛ . Подробную статистику хавбека можно найти здесь .