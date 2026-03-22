У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
Максим Глушенков забил за «Зенит» впервые с ноября.
В матче 22-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (3:1) полузащитник сине-бело-голубых отдал голевую передачу на Александра Соболева на 43-й минуте. На 85-й Глушенков забил сам.
До сегодняшнего матча у Глушенкова не было голов с 23 ноября – последний раз он забивал в матче с «Пари НН» (2:0).
Всего в нынешнем сезоне у Максима 9 голов и 6 результативных передач в 20 матчах РПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
И всё равно очень неровные игры у Глушенкова, одну тащит, три заваливает
И всё равно очень неровные игры у Глушенкова, одну тащит, три заваливает
Три заваливает "седьмой", он его меняет сразу после перерыва. Тем самым показывая кто тут хозяин
Сегодня действительно сыграл хорошо. Заслуживает похвалы за матч против крепкого соперника. Дальше – больше, надеюсь!)
Сегодня действительно сыграл хорошо. Заслуживает похвалы за матч против крепкого соперника. Дальше – больше, надеюсь!)
Дальше пауза на Сборные... Как там будет, вообще не понятно, после перерыва Зенит тяжко входит...
Сегодня действительно сыграл хорошо. Заслуживает похвалы за матч против крепкого соперника. Дальше – больше, надеюсь!)
Ну вот как раз второй тайм он потерялся. И его менять планировали, но внезапно гол случился перед самой заменой.
Третий гол Зенита - это на радость всем своим болелам
Глушенков сегодня выстрелил, как пушка Петропавловской крепости в полдень!
Вот такой Зенит мне нравится. Зенит должен (по составу)в таком стиле играть каждый матч
Завтра будет рассказывать, как учит бразильцев играть в футбол))
Хороший матч получился, гол + пас практически решили исход игры! Максим молодец! С победой в гостях!
Максу кто то нужен. Раньше нужен был Вендел, теперь Соболев.
Глушенков единственный в команде, у кого хватает характера посылать Семака с его трусливыми установками и играть в футбол.
Звезда. Заслуживает быть лидером Барсы и Реала, те предлагали любые деньги , но наши из за непростой политической обстановки отказывают
Звезда. Заслуживает быть лидером Барсы и Реала, те предлагали любые деньги , но наши из за непростой политической обстановки отказывают
😂😂
