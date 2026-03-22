  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
11

«Барселона» забивала в каждом из своих последних 39 домашних матчей во всех соревнованиях (124 гола).

Это лучший результат каталонцев на домашнем стадионе после 45-матчевой серии в период с февраля 2018 года по октябрь 2019 года (135 голов) под руководством Эрнесто Вальверде.

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Райо Вальекано» (1:0) в 29-м туре Ла Лиги. Гол на 24-й минуте забил защитник Рональд Араухо.

Кто выиграет ЛЧ?45196 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoРональд Араухо
logoЭрнесто Вальверде
logoКамп Ноу
logoРайо Вальекано
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Левандовский никакой,а Феран Торесс это просто беда,просто мёртвый
У тебя в профиле - ПСЖ и МС)) Иди спать) В нужное время Лева и Ферран проснутся))
За 6 игр Барса Флика превзойдет свой старый рекорд на мой взгляд - посмотрим…
Голевая машина Флика. Ещё бы забивного напа вместо Феррана
Шанс побить рекорд конечно есть , но не будет загадывать . Пусть идёт своим чередом , ну а там будет видно . Барселона вперёд .
Причем игру при Вальверде называли прагматичной и скучной
у вальверде просто был Месси
у Вальверде были Бускетс, Альба, Иньеста, Суареч, Месси
Тебе закусывать надо 😂Они никак с начала сезона не проснутся
Читайте новости футбола в любимой соцсети
