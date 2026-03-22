«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами

«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд.

«Барселона » забивала в каждом из своих последних 39 домашних матчей во всех соревнованиях (124 гола).

Это лучший результат каталонцев на домашнем стадионе после 45-матчевой серии в период с февраля 2018 года по октябрь 2019 года (135 голов) под руководством Эрнесто Вальверде .

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Райо Вальекано » (1:0) в 29-м туре Ла Лиги . Гол на 24-й минуте забил защитник Рональд Араухо .