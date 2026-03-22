У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
«Барселона» продлила серию без поражений до восьми игр.
Команда Ханси Флика сегодня победила «Райо Вальекано» на своем поле в 29-м туре Ла Лиги – 1:0.
Начиная с 22 февраля каталонцы также обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1), «Атлетико» (3:0), «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (5:2). Кроме того, они сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях, а затем разгромили «сорок» в ответном матче (7:2).
4 апреля «Барселона» встретится в чемпионате Испании с «Атлетико».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Выиграли - и уже хорошо, на перерыв уходим лидерами с неплохим отрывом )
А Райо сегодня красавцы, до последнего боролись.
Жоан Гарсия - просто боженька, как же повезло его подписать за такие копейки по современным реалиям.
Надеюсь, за перерыв в сборных никто не сломается, вернутся травмированные и в решающую часть сезона !
Да и Рэшфорда выкупать не стоит, плохая игра.
Человека акулу, просьба вообще больше никогда не выпускать