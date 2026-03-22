У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6

«Барселона» продлила серию без поражений до восьми игр.

Команда Ханси Флика сегодня победила «Райо Вальекано » на своем поле в 29-м туре Ла Лиги – 1:0.

Начиная с 22 февраля каталонцы также обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1), «Атлетико » (3:0), «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (5:2). Кроме того, они сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях, а затем разгромили «сорок» в ответном матче (7:2).

4 апреля «Барселона » встретится в чемпионате Испании с «Атлетико».