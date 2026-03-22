21

У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6

«Барселона» продлила серию без поражений до восьми игр.

Команда Ханси Флика сегодня победила «Райо Вальекано» на своем поле в 29-м туре Ла Лиги – 1:0.

Начиная с 22 февраля каталонцы также обыграли «Леванте» (3:0), «Вильярреал» (4:1), «Атлетико» (3:0), «Атлетик» (1:0) и «Севилью» (5:2). Кроме того, они сыграли вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в гостях, а затем разгромили «сорок» в ответном матче (7:2).

4 апреля «Барселона» встретится в чемпионате Испании с «Атлетико».

Кто выиграет ЛЧ?44896 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс''
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРайо Вальекано
logoХанс-Дитер Флик
logoЛига чемпионов УЕФА
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Слишком сумбурный и энергосберегающий матч от Барселоны - не привыкли играть так рано.
Выиграли - и уже хорошо, на перерыв уходим лидерами с неплохим отрывом )
А Райо сегодня красавцы, до последнего боролись.

Жоан Гарсия - просто боженька, как же повезло его подписать за такие копейки по современным реалиям.

Надеюсь, за перерыв в сборных никто не сломается, вернутся травмированные и в решающую часть сезона !
Ферран в 2026 году это худшая его версия. Ужасная игра уже который матч.
Да и Рэшфорда выкупать не стоит, плохая игра.
Ответ iniesta8
Ферран вообще в какой то яме. Без задора играет. Рэш не похож на того, кто готов землю грызть. Вот Канселу похож
Войд уже скулить начал..
Ответ ЭкспертДиванный
А он разве переставал?
Нормально! Барсу с 14-й подряд победой на Камп Ноу! Первое место по-прежнему за лучшей командой Испании.
Удачи Атлетико, надо с +7 уходить на перерыв:)
Ответ rigobersong
Матрасы обычно только дома матч жизни выдают, на выезде это совсем другая команда. Если хотя бы ничейку зацепят, это будет хорошо.
Повезло конечно Барселоне с точечным попаданием в Жоана Гарсию, уже неоднократно выигрывал для Барселоны матчи в этом чемпионате.
Матч забудется,а результат останется. Сейчас будет перерыв и надеюсь, что игроки перезагрузятся и выдадут классную концовку сезона.
Этому судье регби надо судить, а не футбол. Рафинья много жадничал сегодня, сам хотел забить, Левандовски после дубля теперь на матчей 5 исчезнет, Ферран видимо закончился в этом сезоне, 2 месяца на уровне любителя играет, Ольмо и Касадо зачем выпустили, лучше бы Гави выпустил, воин по такой бойне пригодился бы...
Ответ Георгий Хасия
Воин воином, а травмы у него тяжеленные были. Здоровье дороже, вон как Берналя подводили аккуратно. Здесь так же надо
Гарсия бог
Спасибо нашему человеку пауку за победу 🙏
Человека акулу, просьба вообще больше никогда не выпускать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
вчера, 15:00
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
вчера, 14:08Фото
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-футболист «блауграны» отметил 46-летие
вчера, 13:20Фото
Рекомендуем
Главные новости
Глава ВТБ Костин о «Динамо»: «Работа Гусева нравится. Думаю, у него все будет хорошо»
только что
Дивеев об игре в Европе: «Это больше мечта, чем цель – попробовать свои силы в хорошей команде. Понятно, что не в 36-38 лет»
20 минут назад
Роналду показал фото из тренажерного зала: «С каждым днем мне все лучше 💪🏽». 41-летний форвард не играет почти месяц из-за травмы
25 минут назадФото
Терри поддержал слова о запрете бурки в Великобритании, но позже удалил комментарий под постом политика Лоу
39 минут назадФото
Кордоба об ограничении интернета в Краснодаре: «Это сложно, но такова ситуация. Стало немного сложнее оставаться на связи с семьей, но главное, что это возможно»
58 минут назад
Ещенко о Соболеве: «Вы же его дельфином называете – вот он и ныряет. Продолжит забивать за «Зенит» – станет основным надолго»
сегодня, 11:16
Сотрудник «Зенита» Буллен о лишении гражданства Великобритании: «Мне сказали: «Можете обжаловать решение, но суд будет закрытым, вы не узнаете, в чем вас обвиняют». Сумасшествие»
сегодня, 11:10
Кьеза не сыграет в стыках ЧМ-2026 из-за травмы. Вместо него в сборную Италии вызван Камбьяги из «Болоньи»
сегодня, 10:55
«Локомотив» и Митрюшкин согласовали контракт до 2030 года. Зарплата вратаря – 8 млн рублей в месяц, подъемные – 60 млн (Иван Карпов)
сегодня, 10:54
«Барселона» примет «Реал» 10 мая. Игра 35-го тура Ла Лиги на «Камп Ноу» начнется в 22:00 по московскому времени
сегодня, 10:43
Ко всем новостям
Последние новости
Гризманн будет зарабатывать 10 млн евро в год в МЛС. Форвард подпишет контракт с «Орландо Сити» (Фабрис Хокинс)
8 минут назад
«Соболев лучше всех форвардов «Спартака» в такой форме – настоящий ренессанс». Гладилин про нападающего «Зенита»
10 минут назад
Орлов о Глушенкове: «Не знаю, передавали ли ему мои слова, но против «Динамо» он исправился – не выключался из игры, пас Соболеву отдал, забил. Не зря по нему прошелся, что называется»
18 минут назад
О’Райли о борьбе за чемпионство с «Арсеналом»: «Ман Сити» всегда чувствовал запах крови. Им предстоит приехать к нам, а это непросто»
26 минут назад
Каррагер о Кепе в старте на финал Кубка лиги: «Артета не обязан ему, но обязан фанатам – у него были наилучшие шансы выиграть первый за 6 лет трофей. Райя – возможно, лучший игрок «Арсенала»
42 минуты назад
Раков получил повреждение на тренировке перед матчем с «Рубином». Форвард «Крыльев» может не сыграть до конца сезона
сегодня, 11:06
Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Карседо пишет свою историю. Игра улучшается от матча к матчу – надеюсь, дальше будет еще лучше»
сегодня, 10:46
Гамид Агаларов: «Хочется дебютировать за сборную, пусть и в товарищеской игре. Давно готов к этому морально и физически»
сегодня, 10:16
Тудор узнал о смерти отца вскоре после 0:3 от «Ноттингема». Вместе тренера «Тоттенхэма» с прессой общался его помощник
сегодня, 10:13
Трансфер Пепи в «Фулхэм» за 36+4 млн евро сорвался. ПСВ рассматривал Угальде как замену американцу
сегодня, 09:46
Рекомендуем