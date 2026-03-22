Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»

Диаш не сможет сыграть в кубковом финале против «Арсенала».

Центральный защитник «Манчестер Сити » Рубен Диаш пропустит финал Кубка английской лиги из-за травмы задней поверхности бедра.

«Горожане» сегодня сыграют с «Арсеналом» в финале в 19:30 по московскому времени.

28-летний игрок был заменен в перерыве матча Лиги чемпионов с «Реалом » (1:2) во вторник. До этого он оставался на скамейке запасных в матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

В начале этого года Диаш пропустил 8 игр из-за травмы задней поверхности бедра и вернулся на поле в начале февраля.

Помимо Диаша, в сегодняшнем матче за «Сити» не смогут сыграть защитники Марк Гехи и Йошко Гвардиол.