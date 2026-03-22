Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо заявил, что у арбитра матча с «Оренбургом» (2:0) не было оснований назначать пенальти в ворота красно-белых за эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу.

Главный тренер «Оренбурга » Ильдар Ахметзянов после игры заявил, что арбитр Рафаэль Шафеев должен был назначить несколько пенальти.

– Впервые за шесть лет «Спартак» забил и выиграл в Оренбурге. Почему вы так прекрасно сыграли в первом тайме и почему не получилось так играть во втором?

– Я рад за игру и за то, как отнеслась команда к ней. Знали, что с 2020 года команда здесь не побеждала и не забивала. Нам нужен был баланс, нужно было сыграть на ноль, это очень важно. Голы в первом тайме нам помогли, во втором тайме тоже контролировали игру. Рад, что добились победы.

– Был ли пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньосу?

– Пенальти должны быть очевидными. В данной ситуации арбитр хорошо провел игру, пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было, – сказал Карседо.