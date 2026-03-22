Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что у арбитра матча с «Оренбургом» (2:0) не было оснований назначать пенальти в ворота красно-белых за эпизод с попаданием мяча в руку Маркиньосу.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после игры заявил, что арбитр Рафаэль Шафеев должен был назначить несколько пенальти.

– Впервые за шесть лет «Спартак» забил и выиграл в Оренбурге. Почему вы так прекрасно сыграли в первом тайме и почему не получилось так играть во втором?

– Я рад за игру и за то, как отнеслась команда к ней. Знали, что с 2020 года команда здесь не побеждала и не забивала. Нам нужен был баланс, нужно было сыграть на ноль, это очень важно. Голы в первом тайме нам помогли, во втором тайме тоже контролировали игру. Рад, что добились победы.

– Был ли пенальти, когда мяч попал в руку Маркиньосу?

– Пенальти должны быть очевидными. В данной ситуации арбитр хорошо провел игру, пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было, – сказал Карседо.

это даже не грязный пенальти, мяч от груди в руку не фол, читайте правила футбола
По видео, мяч сначала попал в тело Маркиньоса в потом уже в руку. По рекомендациям судебного "сборища", это не пенальти. Я болельщик Спартака, но для меня это был пенальти. Наверное когда мы определимся (надеюсь), с определенной, но объяснимой для всех трактовкой правил, тогда наступит ясность.
Если не считать этот эпизод, то Спартак провел хороший матч, всех с победой
Ну если бы мяч ему не попал в грудь, то основания для пенальти были бы, тут ещё такой момент, мяч летел от ворот, это ещё один один аргумент против пенальти.
Материалы по теме
Карседо, конечно, тот еще затейник
сегодня, 15:50
Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
сегодня, 13:25
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
сегодня, 12:48
Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»
сегодня, 09:22
Рекомендуем
Главные новости
Гвардиола выиграл 40-й трофей в качестве тренера. Больше только у Фергюсона – 49
3 минуты назад
«Реал» – «Атлетико». Винисиус, Гризманн, Браим, Альварес и Питарч играют. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» сыграла 3:4 с «Алавесом»
6 минут назад
Всего 14 футболистов играли и в «Реале», и в «Атлетико» в этом веке – назовете самого редкого?
8 минут назадТесты и игры
Пеп о 2:0 в финале Кубка лиги: «Артета создал почти непобедимую команду, первые 15 минут «Арсенал» душил нас. Выигрывать трофеи каждый раз кажется все сложнее»
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Рома» одолела «Лечче», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
22 минуты назад
Месси забил 71-й гол со штрафного и обошел Пеле. До рекорда Жуниньо – 6 мячей, у Роналду 64 гола
30 минут назад
Аршавин о дебюте Полеха из «Спартака»: «Многие и в мое время начинали в 16 лет, но к 20 годам я доплыл, а они уже утонули. Все зависит от футболиста»
41 минуту назад
Арбелоа оставил Трента в запасе на дерби с «Атлетико» за опоздание на одну из тренировок «Реала» (Marca)
48 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси встречается с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
сегодня, 19:06Live
Ко всем новостям
Последние новости
АПЛ о расистских оскорблениях в адрес Гертрюйды: «Расизму нет места в футболе и обществе. Виновные столкнутся с самыми серьезными последствиями»
6 минут назад
«Фиорентина» – «Интер». 0:1 – Эспозито забил на 1-й минуте! Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Марсель» уступил «Лиллю», «Нант» против «Страсбура», «Монако» Головина обыграло «Лион» в гостях
21 минуту назад
«Арсенал» не выигрывает Кубок лиги с 1993-го. За это время проиграли в финале «Челси», «Бирмингему» и дважды «Ман Сити»
37 минут назад
У Месси 4+0 в 4 матчах сезона МЛС. Форвард «Интер Майами» забивает в трех играх подряд
52 минуты назад
У Артеты 9 поражений, 4 победы и 3 ничьих в 16 матчах против Гвардиолы
сегодня, 19:02
Пеп в рекордный 5-й раз выиграл Кубок лиги. Тренер «Ман Сити» обошел Фергюсона, Моуринью и Клафа
сегодня, 19:01
Федор Смолов: «На тир-3 в CS, как и в футболе, тяжело побеждать с партнерами низкого уровня»
сегодня, 18:59Киберспорт
Гол Васа принес «Роме» победу над «Лечче» – 1:0
сегодня, 18:54
«Ман Сити» обыграл «Арсенал» впервые с 2023 года – в финале Кубка лиги. Было 3 ничьих и 3 поражения
сегодня, 18:39
Рекомендуем