Соболев вошел в клуб Григория Федотова
Форвард «Зенита» Александр Соболев вошел в клуб Григория Федотова. Россиянин забил свой 100-й гол, идущий в зачет по правилам клуба, «Динамо» (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир РПЛ.
«Александр Соболев вошел в Клуб Григория Федотова ⚽️.
Мяч, забитый Александром Соболевым в выездном матче против «Динамо», стал для нападающего сотым в чемпионате и в играх Кубка страны, начиная со стадии 1/16 финала, а также в еврокубках и играх за национальную сборную.
Таким образом, Александр Соболев стал двенадцатым зенитовцем, которому покорилось это достижение.
Браво, Александр! 👏🏼», – говорится в сообщении «Зенита».
Клуб Григория Федотова – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.
Отметим, что у Соболева больше ста голов в карьере, но часть из них не идет в зачет по правилам клуба. Например, не учитываются голы, забитые на ранних стадиях Кубка России.
Они весь матч болеют за Динамо , расстраиваются голам Зенита и т.д )
кто то ещё плюсует твою ахинею
Браво, 10 из 10 ))