Соболев попал в клуб Григория Федотова.

Форвард «Зенита» Александр Соболев вошел в клуб Григория Федотова. Россиянин забил свой 100-й гол, идущий в зачет по правилам клуба, «Динамо» (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир РПЛ .

«Александр Соболев вошел в Клуб Григория Федотова ⚽️.

Мяч, забитый Александром Соболевым в выездном матче против «Динамо », стал для нападающего сотым в чемпионате и в играх Кубка страны, начиная со стадии 1/16 финала, а также в еврокубках и играх за национальную сборную.

Таким образом, Александр Соболев стал двенадцатым зенитовцем, которому покорилось это достижение.

Браво, Александр! 👏🏼», – говорится в сообщении «Зенита ».

Клуб Григория Федотова – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.

Отметим, что у Соболева больше ста голов в карьере, но часть из них не идет в зачет по правилам клуба. Например, не учитываются голы, забитые на ранних стадиях Кубка России.

