Соболев вошел в клуб Григория Федотова

Форвард «Зенита» Александр Соболев вошел в клуб Григория Федотова. Россиянин забил свой 100-й гол, идущий в зачет по правилам клуба, «Динамо» (2:1, второй тайм) в 22-м туре Мир РПЛ.

«Александр Соболев вошел в Клуб Григория Федотова ⚽️.

Мяч, забитый Александром Соболевым в выездном матче против «Динамо», стал для нападающего сотым в чемпионате и в играх Кубка страны, начиная со стадии 1/16 финала, а также в еврокубках и играх за национальную сборную.

Таким образом, Александр Соболев стал двенадцатым зенитовцем, которому покорилось это достижение. 

Браво, Александр! 👏🏼», – говорится в сообщении «Зенита».

Клуб Григория Федотова – символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.

Отметим, что у Соболева больше ста голов в карьере, но часть из них не идет в зачет по правилам клуба. Например, не учитываются голы, забитые на ранних стадиях Кубка России.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Зенита»
В клуб Дмитрия Саутина сейчас чуть не вступил
Ответ borzilore
В клуб Дмитрия Саутина сейчас чуть не вступил
Принят, подтвердили! 🏊‍♂️
Ответ borzilore
В клуб Дмитрия Саутина сейчас чуть не вступил
Вот это хорошо сейчас было )))
Надо уже создать клуб Александра Соболева и считать количество нырков у игроков. Сегодня он уже свою стату дважды обновил. Второй нырок - вообще образцовый, как у КМС по плаванью.
И в этот же момент он исполнил гениальный, эпический нырок. Даже прогазпромовские комментаторы матч тв заржали в голос.
Ответ mad_dog
И в этот же момент он исполнил гениальный, эпический нырок. Даже прогазпромовские комментаторы матч тв заржали в голос.
Ахаххаах ты впорядке?
Они весь матч болеют за Динамо , расстраиваются голам Зенита и т.д )
кто то ещё плюсует твою ахинею
Не вошёл, а нырнул
А как нырнул! Можно на билетах в дельфинарий экономить )
Браво, 10 из 10 ))
Что сейчас было на матч ТВ)))кто не видел этот нырок, тот пропустил всё в жизни вообще, это было настолько эпично, даже Нагучев в голосину заржал. Я такого никогда не видел за 25 лет, это трындец
Все что надо знать о наших достигаторах. 29 лет, сто голов за карьеру....
Россиянин забил свой 100-й гол «Оренбургу» - может, все-таки Динамо Москва?
Ответ Kutyrs
Россиянин забил свой 100-й гол «Оренбургу» - может, все-таки Динамо Москва?
Они думают, что он еще в Спартаке )
Ну как вошёл, занырнул.
