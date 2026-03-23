1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости

1. Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ), 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб. 40-летний форвард набрал 53-е очко в сезоне , он лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона».

2. В Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде (2:0), у красно-белых 4 победы и 2 поражения при Карседо. «Зенит» победил «Динамо» на выезде (3:1), Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1): Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили. В матче «Рубина» и «Крыльев» голов не было .

3. 🏆«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив «Арсенал» благодаря дублю Нико О’Райли – 2:0. Это 19-й трофей Пепа с «Сити» – и 40-й в качестве тренера в целом. «Арсенал» же лишился шансов на квадрупл.

4. В Ла Лиге «Реал» вырвал победу над «Атлетико» в дерби (3:2), Винисиус сделал дубль, Вальверде забил и удалился. «Барселона» одолела «Райо Вальекано» (1:0) благодаря голу Араухо. После 29 туров между командами 4 очка .

5. ⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Петр Гуменник одержал победу в произвольной программе, Кондратюк – 2-я, Семененко – 3-й

В состязаниях женщин произвольную выиграла Мария Захарова, Хуснутдинова – 2-я, Двоеглазова – 3-я.

Степанова и Букин выиграли произвольный танец , Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и.

6. Норвежец Йохан-Олав Ботн победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в женском забеге, Ханна Оберг – 2-я, Воборникова – 3-я.

Команда Смольского и Лазовского победила в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени, команда Стрельцова и Халили – 2-я, команда Коновалова и Бажина – 3-я. Анастасия Томшина выиграла масс-старт , Халили – 2-я, Сливко – 3-я.

7. На теннисном турнире в Майами Алькарас проиграл Корде, Фриц, Лехечка вышли в 4-й круг , Хачанов, Циципас, Берреттини выбыли.

У женщин Соболенко, Рыбакина, Пегула, Андреева вышли в 4-й круг , Александрова, Паолини, Свитолина, Киз выбыли.

8. НХЛ. «Тампа» уступила «Калгари» (3:4 ОТ), Кучеров набрал 119-е очко в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров , Гридин сделал голевой пас в овертайме. Очередной гол Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Ютой» (3:4 ОТ). «Айлендерс» с 7-м в сезоне шатаутом Сорокина обыграли «Коламбус» (1:0). Все результаты дня – здесь .

9. Лионель Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. Кроме того, аргентинец обошел Пеле по голам со штрафных (71), до рекорда Жуниньо – 6 мячей.

10. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом масс-старте на 20 км на Кубке мира в США, Амундсен – 2-й, Хедегарт – 3-й. Шведка Йонна Сундлинг победила в коньковом масс-старте у женщин, Сван – 2-я, Венг – 3-я.

11. «Тоттенхэм» влетел 0:3 «Ноттингему» и не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих. «Шпоры» в одном очке от зоны вылета.

«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» (1:1), гол Васа принес «Роме» 3 очка с «Лечче» (1:0).

12. «Челси» доверяет Лиэму Росеньору и не собирается его увольнять.

13. НБА. 26+16 от Таунса помогли «Нью-Йорку» разгромить «Вашингтон», «Бостон» дома проиграл «Миннесоте» и другие результаты .

14. 🥉 Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии.

15. Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА выиграл у «Бетсити Пармы» и другие результаты.

16. Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Александра Соболева в этом году, пишет «Спорт день за днем».

17. Чемпионат мира по легкой атлетике в залах. Ходжкинсон, Хантер-Белл, Уолш, Кодери одержали победы , Тентоглу – 6-й.

18. Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ . Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать.

Цитаты дня.

Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает . Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»

Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи »

Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих? »

ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется . Нарушение явно на желтую»

Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции . Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»