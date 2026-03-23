  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости
1

1000-я шайба Овечкина, «Ман Сити» взял Кубок лиги, «Реал» обыграл «Атлетико», победы «Зенита», «Локо» и «Спартака», Гуменник и Захарова выиграли произвольные, 901-й гол Месси и другие новости

1. Александр Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф в матче с «Колорадо» (2:3 ОТ), 923-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 16 шайб. 40-летний форвард набрал 53-е очко в сезоне, он лучший бомбардир и снайпер «Вашингтона».

2. В Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде (2:0), у красно-белых 4 победы и 2 поражения при Карседо. «Зенит» победил «Динамо» на выезде (3:1), Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол. «Локомотив» разгромил «Акрон» (5:1): Батраков забил и отдал голевую, у Воробьева 1+2, Эшковала удалили, гол Комличенко отменили. В матче «Рубина» и «Крыльев» голов не было.

3. 🏆«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги, победив «Арсенал» благодаря дублю Нико О’Райли – 2:0. Это 19-й трофей Пепа с «Сити» – и 40-й в качестве тренера в целом. «Арсенал» же лишился шансов на квадрупл.

4. В Ла Лиге «Реал» вырвал победу над «Атлетико» в дерби (3:2), Винисиус сделал дубль, Вальверде забил и удалился. «Барселона» одолела «Райо Вальекано» (1:0) благодаря голу Араухо. После 29 туров между командами 4 очка

5. ⛸️ Кубок Первого канала по фигурному катанию. Петр Гуменник одержал победу в произвольной программе, Кондратюк – 2-я, Семененко – 3-й

В состязаниях женщин произвольную выиграла Мария Захарова, Хуснутдинова – 2-я, Двоеглазова – 3-я.

Степанова и Букин выиграли произвольный танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и. 

6. Норвежец Йохан-Олав Ботн победил в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене, Наврат – 2-й, Перро – 3-й, Лагрейд – 4-й. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила в женском забеге, Ханна Оберг – 2-я, Воборникова – 3-я.

Команда Смольского и Лазовского победила в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени, команда Стрельцова и Халили – 2-я, команда Коновалова и Бажина – 3-я. Анастасия Томшина выиграла масс-старт, Халили – 2-я, Сливко – 3-я.

7. На теннисном турнире в Майами Алькарас проиграл Корде, Фриц, Лехечка вышли в 4-й круг, Хачанов, Циципас, Берреттини выбыли.

У женщин Соболенко, Рыбакина, Пегула, Андреева вышли в 4-й круг, Александрова, Паолини, Свитолина, Киз выбыли.

8. НХЛ. «Тампа» уступила «Калгари» (3:4 ОТ), Кучеров набрал 119-е очко в сезоне и увеличил отрыв в гонке бомбардиров, Гридин сделал голевой пас в овертайме. Очередной гол Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Ютой» (3:4 ОТ). «Айлендерс» с 7-м в сезоне шатаутом Сорокина обыграли «Коламбус» (1:0). Все результаты дня – здесь

9. Лионель Месси забил 901-й гол в карьере – «Нью-Йорк Сити» в регулярке МЛС. Кроме того, аргентинец обошел Пеле по голам со штрафных (71), до рекорда Жуниньо – 6 мячей.  

10. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в коньковом масс-старте на 20 км на Кубке мира в США, Амундсен – 2-й, Хедегарт – 3-й. Шведка Йонна Сундлинг победила в коньковом масс-старте у женщин, Сван – 2-я, Венг – 3-я.

11. «Тоттенхэм» влетел 0:3 «Ноттингему» и не побеждает в АПЛ 13 матчей – 8 поражений и 5 ничьих. «Шпоры» в одном очке от зоны вылета.

«Интер» упустил победу над «Фиорентиной» (1:1), гол Васа принес «Роме» 3 очка с «Лечче» (1:0).

12. «Челси» доверяет Лиэму Росеньору и не собирается его увольнять. 

13. НБА. 26+16 от Таунса помогли «Нью-Йорку» разгромить «Вашингтон», «Бостон» дома проиграл «Миннесоте» и другие результаты.

14. 🥉 Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал бронзу в спринте на Кубке мира в Италии.

15. Единая лига ВТБ. 24 очка Джеремайи Мартина помогли «Локомотиву-Кубань» прервать 10-матчевую победную серию «Зенита», ЦСКА выиграл у «Бетсити Пармы» и другие результаты.

16. Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Александра Соболева в этом году, пишет «Спорт день за днем».

17. Чемпионат мира по легкой атлетике в залах. Ходжкинсон, Хантер-Белл, Уолш, Кодери одержали победы, Тентоглу – 6-й.

18. Вендела попросили сложить 2+2 и написать ответ. Хавбек «Зенита» расписался на листе, извинился и ушел. Семак говорил, что бразилец не умеет читать, считать и писать.

Цитаты дня.

Владимир Быстров: «Уровень легионеров РПЛ падает. Часто берут игроков только из-за того, что они иностранцы. В ужесточении лимита есть смысл»

Отец Валиевой: «У Камилы балет на льду, а все остальные... Прыгать под какую-то музыку и что-то исполнять, понимать эту музыку – разные вещи»

Генич о «Спартаке» и Карседо: «Оставь Романова – было бы не хуже. Надо ли платить 2,5 млн евро тренеру, чтобы увидеть Жедсона правым защитником? Или в Петербурге выйти без нападающих?»

ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»

Колосков о российском образовании: «Болонскую систему нам навязали, чтобы уничтожить советские традиции. Серьезнейшая стратегическая ошибка – слава богу, сейчас все это поняли»

Кто выиграет ЛЧ?43144 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Легендарное советское образование! Давшее столько людей в финансовые пирамиды, религиозные секты и заряжааших различные места прикладывая их к телевизору с Кашпировским и Чумаком!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Самый лысый тест – назовете тренеров, блистающих не только тактически?
42 минуты назадТесты и игры
«Реал» обыграл «Атлетико» в Ла Лиге впервые с 2022-го. Было 4 ничьих и 2 поражения
сегодня, 03:32
Экс-судья Фернандес о подкате Карвахаля: «То, что Льоренте успел нанести удар, не отменяет фола. Это пенальти»
сегодня, 02:59
Беллингем о 3:2 с «Атлетико»: «Реал» играл здорово в последних 2-3 матчах, поэтому мы выигрываем»
сегодня, 01:36
ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить «Мадриду», нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»
вчера, 23:03
Симеоне о судействе после 2:3 с «Реалом»: «Не думаю, что «Атлетико» проиграл из-за этого. У нас были возможности, мы их не реализовали»
вчера, 22:47
Арбелоа о 3:2 с «Атлетико»: «Мне понравился менталитет «Реала», команда начала давить, когда соперник сравнял. Удаление Вальверде трудно понять»
вчера, 22:44
ТВ «Реала» о красной Вальверде в дерби: «Скандал, позор – вот как это называется. Нарушение явно на желтую»
вчера, 22:39
Экс-судья Фернандес о красной Вальверде: «Это желтая. Фол грубый, без попытки сыграть в мяч, но я не вижу чрезмерной силы или риска нанести травму»
вчера, 22:32
У «Реала» лишь 2 фола в дерби с «Атлетико» – желтая Питарчу на 63-й и красная Вальверде. У команды Симеоне 15 нарушений
вчера, 22:24
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Сперцяне: «Очень сильный игрок, который перерос РПЛ»
13 минут назад
«Динамо» стало партнером бренда напитков «Ашкуди Энерджи»
32 минуты назадФото
Тедеев о 1:5 с «Локо»: «Стыдно. Такое впервые с тех пор, как я работаю с «Акроном»
46 минут назад
Адиев про 0:0 с «Рубином»: «Крылья» старались, чуть‑чуть не хватило эмоций в концовке»
сегодня, 03:15
Колосков о матче «Динамо» – «Зенит»: «Красочный, интеллигентный футбол – минимум штрафных. Техника против техники»
сегодня, 01:48
Дивеев о Соболеве: «Начал очень усердно работать. По нему видно, как отдается в каждой тренировке»
сегодня, 01:22
Коларов после 1:1 с «Фиорентиной»: «Не лучший матч «Интера», не хватает остроты, копится усталость. Но у нас по-прежнему шесть очков преимущества – все в наших руках»
вчера, 22:56
Винисиус о 3:2 с «Атлетико»: «Я рад, мы прогрессируем, чтобы фанаты «Реала» были счастливы. Сейчас мы уезжаем в сборные, жаль, у клуба хорошая серия»
вчера, 22:33
У Симеоне 22 поражения, 15 побед и 13 ничьих в 50 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру
вчера, 21:59
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей – издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
вчера, 21:57Видео
Рекомендуем