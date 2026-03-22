Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»

Диаш о Доннарумме: он неплохо играет ногами, делает все необходимое «Ман Сити».

Защитник «Манчестер Сити » Рубен Диаш высказался об игровых навыках вратаря Джанлуиджи Доннаруммы .

«Думаю, он всех удивил. Люди так много говорят... Я очень быстро понял, что он неплохо играет ногами.

Окей, у Эдерсона другой стиль и подход, но он [Доннарумма] все равно может сделать все, что нам нужно...» – отметил Диаш.

Сегодня «горожане» сыграют с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени.