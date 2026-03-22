Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об игровых навыках вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.
«Думаю, он всех удивил. Люди так много говорят... Я очень быстро понял, что он неплохо играет ногами.
Окей, у Эдерсона другой стиль и подход, но он [Доннарумма] все равно может сделать все, что нам нужно...» – отметил Диаш.
Сегодня «горожане» сыграют с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет в 19:30 по московскому времени. Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер City Xtra
Ну понятно, защищать своих, но надо смотреть правде в глаза. Он стал лучше играть, но все равно плох. Эдерсон это топ из топов по игре ногами, это другой уровень. На ленточке Доннарума уже так не выпускает, ногами так себе играет, на выходах чудит. Надо дать шанс Траффорду, он видел что стал более уверенным.
