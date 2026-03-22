Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
Экс-судья Алексей Николаев прокомментировал момент с падением форварда «Зенита» Александра Соболева в штрафной «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ.
На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал.
Главный арбитр матча Сергей Иванов не поставил пенальти в пользу петербуржцев.
– Рука на лице Соболева – почему это не пенальти?
– У нас часто на первый план выходит ВАР, и футбол превращается в телевизионный. Давайте играть в футбол, это контактный вид спорта. Есть моменты, когда происходят нормальные контакты. Если бы хотели скандал, наверное, можно было бы назначить пенальти.
Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь я такой не вижу, – сказал Николаев.
