  • Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
Экс-судья Алексей Николаев прокомментировал момент с падением форварда «Зенита» Александра Соболева в штрафной «Динамо» в матче 22-го тура Мир РПЛ.

На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не поставил пенальти в пользу петербуржцев.

– Рука на лице Соболева – почему это не пенальти?

– У нас часто на первый план выходит ВАР, и футбол превращается в телевизионный. Давайте играть в футбол, это контактный вид спорта. Есть моменты, когда происходят нормальные контакты. Если бы хотели скандал, наверное, можно было бы назначить пенальти. 

Давайте вернемся к тому, чтобы ВАР вмешивался в очевидные, явные ошибки арбитров. Здесь я такой не вижу, – сказал Николаев.

Источник: «Матч ТВ»
Экс-арбитр Николаев, перевод с лживосудейского:"Соболеву морду бить можно".
Ответ Анатолий Смирнов
Экс-арбитр Николаев, перевод с лживосудейского:"Соболеву морду бить можно".
Не мона, а нуна.
Прошла буквально пара туров, и концепция внезапно поменялась :)
Противно смотреть на таких "игроков"!
Вот только в РПЛ такие назначают, и чет скандалов не было. Ах да, это же в пользу Зенита
когда на главной странице будет разоблачение и фотографии удара Соболеву в лицо в начале матча?

ответ вы знаете))))
будет подлое молчание и замыливание момента))))
50/50. Парадокс: назначить - правильно, и не назначать - тоже можно! )
Удобно. Теперь можно не ставить чистые пенальти в пользу Зенита, чтобы не плакали девочки из Москвы.
Пелерин и Спартанус уже придумывают новую методичку, почему это заговор. Правда интеллекта хватает только на невнятное нытьё пока что.
