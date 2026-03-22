Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»

Форвард «Зенита» Александр Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд.

Сегодня нападающий поразил ворота московского «Динамо». До этого были голы «Оренбургу» (2:1) и «Спартаку » (2:0).

Впервые за время игры за «Зенит» Соболев забил в трех матчах подряд в чемпионате России.

В этом сезоне у Соболева 6 голов в 19 матчах Мир РПЛ.