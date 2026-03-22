  • Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
Матч «Ньюкасла» и «Сандерланда» (1:2) приостанавливали из-за расистских оскорблений.

«Сегодняшний матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Сандерлендом» был временно приостановлен во втором тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес игрока «Сандерленда» Лутсхарела Гертрюйды.

Это соответствует протоколу Премьер-лиги по борьбе с дискриминацией на поле. Инцидент на «Сент-Джеймс Парк» будет расследован в полной мере.

Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места в нашей игре или где бы то ни было в обществе.

Мы продолжим сотрудничать с заинтересованными сторонами и властями, чтобы обеспечить инклюзивную и гостеприимную среду на наших стадионах для всех», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер матч-центра АПЛ
премьер-лига Англия
Ньюкасл
Сандерленд
дискриминация
Лутсхарел Гертрюйда
Сент-Джеймс Парк
болельщики
Проклятые англосаксы обязаны пригласить судить АПЛ арбитров из Африки !
Это будет компенсировать за их позорное колониальное прошлое !
Ответ OldRedWhite
Проклятые англосаксы обязаны пригласить судить АПЛ арбитров из Африки ! Это будет компенсировать за их позорное колониальное прошлое !
К тому же сильно хуже с судейством не станет, бгг
Ответ dmitryGoose
К тому же сильно хуже с судейством не станет, бгг
Будут судить хотя бы по футбольным правилам )
Я просто разочарован . Во что Касл превратился после двух вдохновляющих сезонов . Команда из зоны лч …
Ответ Владимир Бутин
Я просто разочарован . Во что Касл превратился после двух вдохновляющих сезонов . Команда из зоны лч …
Каких двух? В тот сезон когда играли против Милана, Боруссии и ПСЖ все было плюс/минус также - во внутренних соревнованиях тоже не клеилось. Ну нет у них ростера ещё и на еврокубки, как только начинаются травмы качество футбола падает. Плюс прошлым летом достаточно скандально лидер ушел это тоже бьёт по нервам игрокам. В этом сезоне останутся без еврокубков и опять форма будет лучше. Так и будет пока даже игроки замены не будут нужного уровня.
Ответ Владимир Бутин
Я просто разочарован . Во что Касл превратился после двух вдохновляющих сезонов . Команда из зоны лч …
скамьи нет у них, выбили 3 цп и все
Ложь.
В Англии нет расизма.
Никогда не было.
Думаю это самое безобидное что кричали болельщики в этом дерби
