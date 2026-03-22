Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
Матч «Ньюкасла» и «Сандерланда» (1:2) приостанавливали из-за расистских оскорблений.
«Сегодняшний матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Сандерлендом» был временно приостановлен во втором тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес игрока «Сандерленда» Лутсхарела Гертрюйды.
Это соответствует протоколу Премьер-лиги по борьбе с дискриминацией на поле. Инцидент на «Сент-Джеймс Парк» будет расследован в полной мере.
Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места в нашей игре или где бы то ни было в обществе.
Мы продолжим сотрудничать с заинтересованными сторонами и властями, чтобы обеспечить инклюзивную и гостеприимную среду на наших стадионах для всех», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ.
