Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме

Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом».

Матч «Ньюкасла» и «Сандерланда» (1:2) приостанавливали из-за расистских оскорблений.

«Сегодняшний матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Сандерлендом » был временно приостановлен во втором тайме после сообщения о дискриминационных оскорблениях со стороны болельщиков в адрес игрока «Сандерленда» Лутсхарела Гертрюйды.

Это соответствует протоколу Премьер-лиги по борьбе с дискриминацией на поле. Инцидент на «Сент-Джеймс Парк » будет расследован в полной мере.

Мы выражаем полную поддержку игроку и обоим клубам. Расизму нет места в нашей игре или где бы то ни было в обществе.

Мы продолжим сотрудничать с заинтересованными сторонами и властями, чтобы обеспечить инклюзивную и гостеприимную среду на наших стадионах для всех», – говорится в сообщении матч-центра АПЛ .