У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
У Джона Джона первый гол за «Зенит».
Джон Джон открыл счет в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1, первый тайм).
На 22-й минуте бразилец головой в прыжке сумел забить в верхний угол ворот сразу после заблокированного удара Луиса Энрике.
Это первый гол 23-летнего полузащитника за «Зенит». Всего на его счету 1+1 по системе «гол+пас» в 4 матчах РПЛ.
Кроме того, это первый гол «Зенита» с игры за 281 минуту (без учета добавленных). Предыдущий гол не с пенальти был забит 8 марта на 11-й минуте игры с «Оренбургом».
Спортс'' проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй гол с игры не заставил себя долго ждать)
Нормально он зарядил головой
А кто объяснит, почему за Динамо весь матч бегает 17летний Маринкин без опыта в РПЛ а на лавке сидит десяток мужиков у которых по несколько сезонов в РПЛ? Гусев таким образом типа сливает матч, выставляя дыру в центре поля?
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем