У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту

У Джона Джона первый гол за «Зенит».

Джон Джон открыл счет в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо » (1:1, первый тайм).

На 22-й минуте бразилец головой в прыжке сумел забить в верхний угол ворот сразу после заблокированного удара Луиса Энрике .

Это первый гол 23-летнего полузащитника за «Зенит». Всего на его счету 1+1 по системе «гол+пас» в 4 матчах РПЛ.

Кроме того, это первый гол «Зенита » с игры за 281 минуту (без учета добавленных). Предыдущий гол не с пенальти был забит 8 марта на 11-й минуте игры с «Оренбургом».

