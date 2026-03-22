  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
7

У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту

У Джона Джона первый гол за «Зенит».

Джон Джон открыл счет в матче 22-го тура Мир РПЛ с «Динамо» (1:1, первый тайм).

На 22-й минуте бразилец головой в прыжке сумел забить в верхний угол ворот сразу после заблокированного удара Луиса Энрике.

Это первый гол 23-летнего полузащитника за «Зенит». Всего на его счету 1+1 по системе «гол+пас» в 4 матчах РПЛ.

Кроме того, это первый гол «Зенита» с игры за 281 минуту (без учета добавленных). Предыдущий гол не с пенальти был забит 8 марта на 11-й минуте игры с «Оренбургом».

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoДжон Джон
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Второй гол с игры не заставил себя долго ждать)
Нормально он зарядил головой
А кто объяснит, почему за Динамо весь матч бегает 17летний Маринкин без опыта в РПЛ а на лавке сидит десяток мужиков у которых по несколько сезонов в РПЛ? Гусев таким образом типа сливает матч, выставляя дыру в центре поля?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
2 минуты назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
сегодня, 13:33Фото
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Рекомендуем
Главные новости
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
1 минуту назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
2 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
2 минуты назадLive
Соболев «нырнул» после легкого контакта с Фернандесем. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
14 минут назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
26 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
30 минут назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
41 минуту назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
44 минуты назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
56 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
58 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
14 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
27 минут назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
29 минут назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
40 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
51 минуту назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
59 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Рекомендуем