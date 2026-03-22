  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
31

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов считает, что судья должен был назначить несколько пенальти в ворота «Спартака» (0:2).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

– Какой был план на игру в целом?

– В целом – не расскажу. Если команда проиграла, значит, к сожалению, мы не смогли противостоять нашему сопернику. И дело не в плане и не самоотдаче футболистов. Был хороший настрой, в мотивации каждого я уверен. Так бывает. Когда приезжает соперник, который вроде как на бумаге сильнее, ты можешь компенсировать это за счет самоотдачи и мотивации, как было с «Зенитом», где нам немного сопутствовала удача.

В первом тайме у нас были моменты, попали в перекладину. Мы не забили, а «Спартак» забил. Можно было менять больше футболистов в конце матча, потому что они уже не могли, полностью отдали себя. Самое обидное, что в первый раз увидели полный стадион болельщиков, и нужно было их уважить, но, к сожалению, не получилось. 

– Нужно было ставить пенальти?

– Не только в одном моменте нужно было ставить пенальти, были еще ситуации, в которых это нужно было делать. Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне, как тренеру, это непонятно. Тут я бессилен и четкого комментария дать не смогу, – сказал Ахметзянов.

Кто выиграет ЛЧ?38836 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
logoОренбург
logoсудьи
logoСпартак
Рафаэль Шафеев
logoИльдар Ахметзянов
logoпремьер-лига Россия
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Десяток пеналей надо было ставить! И пару-тройку игроков удалять!
Ответ fussballer
Причём ещё до матча. )))
Ответ fussballer
зачем тратить патроны на Оренбург? тут наоборот, медийно надо выставить тему так, что судьи Спартаку помогают. и в остальных подобных играх, и потом публиковать таблицы, в чью пользу ошибались судьи, где у Спартака офигенный плюс.
зато вот в Кубке игра будет в Спб, вот там и оторвутся по полной, если игра пойдёт не по плану.
Полный стадион болельщиков Спартака!
там не было пенальти мяч от груди маркиньоса попал ему в руку
Ответ Наталья Бойцова
да лучше бы дали, чесслово, теперь год будут писать, что судьи помогают Спартаку
Если не понимаешь футбол, продавай помидоры на рынке.
Ответ бесдомный понь
С какой стати ?
Он же татарин !
При Государе Императоре - это были лучшие дворники обеих столиц !
При всем уважении к Эльдару Ахметзянову, единственный спорный момент с попаданием мяча в руку Маркиньоса, но и он становится бесспорным если знать правила, которые ясно говорят , что если мяч отлетает от своего игрока и есть касание руки , то это не игра рукой! А так в целом Оренбург играл хорошо, но Спартак сегодня выглядел сфокусированным и более-менее ответственным!!!
все правильно,маленькие газики хотят как у больших газиков,по паре пенок за матч
тоже не понимаю, почему не назначали 3-5 пенальти. у нас же чемпионат по пенальти! зениту дают, оренбургу не дают. кстати, сколько оренбургу лет то?
Ответ 6yrora_arz
50
Согласен. Одного пенальти бы не хватило. Нужно было бы 4-5, а то вдруг ещё в наш мешок картошки с точки попадут ))
Я понимаю, что Оренбург это дочка зенита, но не могут же судьи им тоже давать пенки только за то, что они до чужой штрафной добежали
Несколько? Да уж, иногда лучше жевать, конечно
Ответ Neromog
Ну, да. Конечно, несколько. Кто там их считает. Сколько атак, столько и пенальти. Тогда тренер, наверное, был бы удовлетворён
Читайте новости футбола в любимой соцсети
