Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»

Тренер «Оренбурга» считает, что в ворота «Спартака» не назначали несколько пенальти.

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов считает, что судья должен был назначить несколько пенальти в ворота «Спартака» (0:2).

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

– Какой был план на игру в целом?

– В целом – не расскажу. Если команда проиграла, значит, к сожалению, мы не смогли противостоять нашему сопернику. И дело не в плане и не самоотдаче футболистов. Был хороший настрой, в мотивации каждого я уверен. Так бывает. Когда приезжает соперник, который вроде как на бумаге сильнее, ты можешь компенсировать это за счет самоотдачи и мотивации, как было с «Зенитом», где нам немного сопутствовала удача.

В первом тайме у нас были моменты, попали в перекладину. Мы не забили, а «Спартак» забил. Можно было менять больше футболистов в конце матча, потому что они уже не могли, полностью отдали себя. Самое обидное, что в первый раз увидели полный стадион болельщиков, и нужно было их уважить, но, к сожалению, не получилось.

– Нужно было ставить пенальти?

– Не только в одном моменте нужно было ставить пенальти, были еще ситуации, в которых это нужно было делать. Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне, как тренеру, это непонятно. Тут я бессилен и четкого комментария дать не смогу, – сказал Ахметзянов.