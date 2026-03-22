Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»

Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу и взял 3 очка.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос подвел итоги матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом » (2:0).

– Мы понимали, что игра будет очень сложной. Знали, что «Спартак» давно здесь не побеждал. Серьезно отнеслись к делу и взяли три очка. Очень много положительных моментов: три очка, игра на ноль, дебют молодого футболиста.

Болельщики вносят очень большой вклад, мы чувствуем их поддержку. Во всех городах.

– Как оцените дебют Полеха в основном составе?

– Это то, что нужно. У команды есть молодые таланты. Очень важно добавлять молодых футболистов в основной состав.

– Как будете распределять подготовку во время паузы на матчи сборных?

– У нас немало футболистов уедут в сборные. Но мы будем готовиться со страстью, с желанием, – сказал Карседо.