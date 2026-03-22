  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
14

Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос подвел итоги матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

– Мы понимали, что игра будет очень сложной. Знали, что «Спартак» давно здесь не побеждал. Серьезно отнеслись к делу и взяли три очка. Очень много положительных моментов: три очка, игра на ноль, дебют молодого футболиста.

Болельщики вносят очень большой вклад, мы чувствуем их поддержку. Во всех городах.

– Как оцените дебют Полеха в основном составе?

– Это то, что нужно. У команды есть молодые таланты. Очень важно добавлять молодых футболистов в основной состав.

– Как будете распределять подготовку во время паузы на матчи сборных?

– У нас немало футболистов уедут в сборные. Но мы будем готовиться со страстью, с желанием, – сказал Карседо.

Кто выиграет ЛЧ?39277 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoМатч ТВ
logoПавел Полех
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хорошая игра. Организованная. Лучший игрок матча - Литвинов на мой взгляд
Ответ Кирилл Смирнов
Хорошая игра. Организованная. Лучший игрок матча - Литвинов на мой взгляд
Я бы ещё Ву выделил, почти все выиграл
Ответ Евгений Кошелек
Я бы ещё Ву выделил, почти все выиграл
Его уже Савельев выделил, когда в штрафной как маличишку убрал и не забил.))
Всех с победой! Хорошая игра. Порадовали.
Меня по большому счету не волнует ничего кроме кубка. Пусть Карседо экспериментирует и хоть Максименко в нападение переводит, а лучше в запас. А вот за Масалыгу в кубке и за Полеха сегодня, испанцу огромное спасибо!
не подумайте что я бреждаю но по-моему классная команда играет до конца, а не доигрывает.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
