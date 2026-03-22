Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос подвел итоги матча 22-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:0).
– Мы понимали, что игра будет очень сложной. Знали, что «Спартак» давно здесь не побеждал. Серьезно отнеслись к делу и взяли три очка. Очень много положительных моментов: три очка, игра на ноль, дебют молодого футболиста.
Болельщики вносят очень большой вклад, мы чувствуем их поддержку. Во всех городах.
– Как оцените дебют Полеха в основном составе?
– Это то, что нужно. У команды есть молодые таланты. Очень важно добавлять молодых футболистов в основной состав.
– Как будете распределять подготовку во время паузы на матчи сборных?
– У нас немало футболистов уедут в сборные. Но мы будем готовиться со страстью, с желанием, – сказал Карседо.
Хорошая игра. Организованная. Лучший игрок матча - Литвинов на мой взгляд
Я бы ещё Ву выделил, почти все выиграл
Его уже Савельев выделил, когда в штрафной как маличишку убрал и не забил.))
Всех с победой! Хорошая игра. Порадовали.
Ву добавляет
Меня по большому счету не волнует ничего кроме кубка. Пусть Карседо экспериментирует и хоть Максименко в нападение переводит, а лучше в запас. А вот за Масалыгу в кубке и за Полеха сегодня, испанцу огромное спасибо!
не подумайте что я бреждаю но по-моему классная команда играет до конца, а не доигрывает.
