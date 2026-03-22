Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
«Зенит» не получил пенальти за падение Соболева.
Александру Соболеву не удалось заработать пенальти в начале матча с «Динамо».
«Зенит» играет в гостях с бело-голубыми (1:0, первый тайм) в 22-м туре Мир РПЛ.
На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал.
Главный арбитр матча Сергей Иванов не поставил пенальти в пользу петербуржцев.
Спортс'' проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»
Кто выиграет ЛЧ?38828 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ума не хватает что-то новенькое придумать?!
Эй, вся Россия, которая неделю доказывала что Зениту обязательно дали бы штрафной, а сопернику - жк? Сейчас все справедливо?