Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»

«Зенит» не получил пенальти за падение Соболева.

Александру Соболеву не удалось заработать пенальти в начале матча с «Динамо ».

«Зенит » играет в гостях с бело-голубыми (1:0, первый тайм) в 22-м туре Мир РПЛ .

На 10-й минуте защитник хозяев Николас Маричаль попал Соболеву ладонью в лицо в борьбе за верховой мяч. Форвард гостей схватился за лицо и упал.

Главный арбитр матча Сергей Иванов не поставил пенальти в пользу петербуржцев.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч ТВ»