Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
Футболисты «Барселоны» прибыли на сегодняшний матч с «Райо Вальекано» в ретрофутболках с именем Роналдиньо.
«Блауграна» принимает «Райо» в 29-м туре Ла Лиги.
Вчера Роналдиньо отметил 46-летие. Экс-игрок сборной Бразилии выступал за каталонцев с 2003 по 2008 год.
Фото: x.com/FCBarcelona
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
