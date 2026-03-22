Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие

Игроки «Барсы» надели футболки с Роналдиньо.

Футболисты «Барселоны» прибыли на сегодняшний матч с «Райо Вальекано » в ретрофутболках с именем Роналдиньо.

«Блауграна» принимает «Райо» (0:0, первый тайм) в 29-м туре Ла Лиги . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вчера Роналдиньо отметил 46-летие. Экс-игрок сборной Бразилии выступал за каталонцев с 2003 по 2008 год.

