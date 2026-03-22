Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд

Форвард «Спартака» Манфред Угальде продлил до 8 матчей серию без голов в Мир РПЛ.

Сегодня костариканец не смог забить «Оренбургу» (2:0) – он появился на поле на 61-й минуте.

Безголевая серия Угальде длится с 25 октября – тогда он поразил ворота «Оренбурга» (1:0).

В этом сезоне РПЛ у Угальде 4 гола в 21 матче.

Не беда.. борется..его видно хоть,в отличии от Жедсона)
Где-то в редакции

- Там Спартак победил. Какой заголовок даем?
- Накинь что-нибудь негативное!
-Ок.
Жалко конечно, я бы на месте руководства продавал бы таких на пике, а то уйдёт потом или бесплатно или за пару лямов, а так конечно от всей души желаю чтоб закончилась эта голевая засуха
Всякая серия когда то заканчивается, как в Сочи и в Оренбурге для Спартака и эта закончится...
