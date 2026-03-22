Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»

Богосовац о травме: Лангович написал мне после игры, он не специально.

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац записал обращение после травмы, полученной в игре с «Ростовом » (1:0).

Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ после столкновения с Андреем Ланговичем . Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали. Сообщалось, что у 29-летнего игрока сотрясение мозга и рваная рана верхней губы.

«Всем привет! Я – Мирослав Богосавац . Хочу поблагодарить всех за поддержку. Самое важное, что я ничего не сломал, продолжаю лечиться.

Хочу сказать большое спасибо Ланговичу, который написал мне после игры. Я знаю, что он не специально, и такое в футболе бывает. Самое важное, что я не получил серьезной травмы. Все залечится – и я буду готовиться к следующим играм. Надеюсь скорее вернуться на поле.

Еще раз: всем спасибо!» – сказал Богосавац на видео в телеграм-канале «Ахмата ».

Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»