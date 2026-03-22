У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили

Хуан Карлос Карседо одержал четвертую победу во главе «Спартака».

Сегодня красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 2:0 в Мир РПЛ. 

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).

«Спартак» при Карседо впервые провел сухой матч в РПЛ и второй во всех турнирах.

Я вообще не понимаю некоторый хейте по отношению к Карседо. Понятно, что пока рано и хвалить его, но он провалил по большому одну игру, с Динамо первый матч кубка, в некоторых матчах были не очень хорошие отрезки, но пока норм
Ответ Южанин78
Согласен. Тем более в кубке можно было вылететь. Продолжается же борьба
Ответ Южанин78
С Динамо не он провалил, а игроки , которые тупо выключились и начали не пойми во что играть. Как и Максименко, который ужасен на выходах, любой угловой или штрафной - равносилен пенальти.
Всех Спартачей с очередной прерванной серией, ещё и на классе, без нервяка! После Сочи выиграли в Оренбурге впервые за 6 лет ...
Ответ Вячеслав Припузов
Сегодня действительно смотрелись.Нормально двигались, хорошие голы, много моментов. А, главное, что не привезли себе. Не хотелось ещё одной валидольной победы. Порадовали!
Ответ Evgen Vynokurov
Матч реально порадовал. Уверенно, на классе, без суеты и нервяка.
Вот и в чемпионате на ноль сыграли, хотя в паре моментов Максименко был очень против этого. В целом, полет нормальный, надо только в Питере должок вернуть
С победой главного клуба страны!
Ответ berezkinmikhail2023
Ну Оренбург не главный конечно. Но клуб довольно крепкий
В этом сезоне и розыгрыше кубка ничего ждать не надо дабы не разочаровываться. Карседо изучать состав, планировать трансферы на вход и выход, готовиться к новому сезону.
Сегодня запомнился разве что "шикарный" выход Максименко, а так у Оренбурга моментов немного было.
Ответ 6yrora_arz
Ещё, когда Ву мотанули в штрафной. Кстати, Ловчев решил, что он был лучшим сегодня. ))
Уже лучше в обороне в последних матчах, так что прогресс тут есть, а голы шикарные и комбинация на Ливая Гарсия и гол Литвинова.
Карседо в РПЛ нормально стартовал, тем более Сочи и Оренбург почему-то сложные выезда именно для Спартака.
С победой, Спартак! Ждём Локо.
Всех КБ с победой! В коем веке без валидола
Вполне достойно выглядели. Хорошие голы. Могли, конечно, и побольше. Шансы были неплохие. Но, главное, что не привезли себе. Всех красно-белых с победой!
