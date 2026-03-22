У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили

Хуан Карлос Карседо одержал четвертую победу во главе «Спартака».

Сегодня красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 2:0 в Мир РПЛ.

Ранее под руководством испанского специалиста «Спартак» победил «Динамо» (1:0), «Сочи» (3:2) и «Акрон» (4:3), а также уступил «Динамо» (2:5) и «Зениту» (0:2).

«Спартак» при Карседо впервые провел сухой матч в РПЛ и второй во всех турнирах.