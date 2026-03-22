Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»

Защитник «Динамо » Максим Осипенко пропустит против «Зенита » из‑за повреждения. Об этом сообщил главный тренер бело‑голубых Ролан Гусев .

Встреча 22‑го тура Мир РПЛ пройдет в Москве в 16:00 по московскому времени.

– У Макса небольшое повреждение, в сегодняшней игре он не сможет участвовать. Но у нас есть футболисты, которые способны заменить партнеров.

– Еще один большой матч для Курбана Расулова. Как он реагирует на все эти вызовы судьбы? Можно ли сказать, что он добавляет в уверенности?

– Курбан уравновешенный, у него в психологическом плане все нормально, это видно по тренировкам и в быту. Готовится как обычно.

– Как готовились к матчу с «Зенитом», что в первую очередь отрабатывали?

– Понятно, что команда с индивидуально сильными футболистами, с определенными комбинациями в атаке. Нам нужно нивелировать их сильные стороны и использовать слабые, – сказал Гусев.