Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
Защитник «Динамо» Максим Осипенко пропустит против «Зенита» из‑за повреждения. Об этом сообщил главный тренер бело‑голубых Ролан Гусев.
Встреча 22‑го тура Мир РПЛ пройдет в Москве в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
– У Макса небольшое повреждение, в сегодняшней игре он не сможет участвовать. Но у нас есть футболисты, которые способны заменить партнеров.
– Еще один большой матч для Курбана Расулова. Как он реагирует на все эти вызовы судьбы? Можно ли сказать, что он добавляет в уверенности?
– Курбан уравновешенный, у него в психологическом плане все нормально, это видно по тренировкам и в быту. Готовится как обычно.
– Как готовились к матчу с «Зенитом», что в первую очередь отрабатывали?
– Понятно, что команда с индивидуально сильными футболистами, с определенными комбинациями в атаке. Нам нужно нивелировать их сильные стороны и использовать слабые, – сказал Гусев.
Динамо отстой сегодня.как будто акклиматизация