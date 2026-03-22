  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
3

Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»

Осипенко не сыграет с «Зенитом» из-за повреждения.

Защитник «Динамо» Максим Осипенко пропустит против «Зенита» из‑за повреждения. Об этом сообщил главный тренер бело‑голубых Ролан Гусев.

Встреча 22‑го тура Мир РПЛ пройдет в Москве в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. 

– У Макса небольшое повреждение, в сегодняшней игре он не сможет участвовать. Но у нас есть футболисты, которые способны заменить партнеров.

– Еще один большой матч для Курбана Расулова. Как он реагирует на все эти вызовы судьбы? Можно ли сказать, что он добавляет в уверенности?

– Курбан уравновешенный, у него в психологическом плане все нормально, это видно по тренировкам и в быту. Готовится как обычно.

– Как готовились к матчу с «Зенитом», что в первую очередь отрабатывали?

– Понятно, что команда с индивидуально сильными футболистами, с определенными комбинациями в атаке. Нам нужно нивелировать их сильные стороны и использовать слабые, – сказал Гусев.

Кто выиграет ЛЧ?38659 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoРолан Гусев
logoМаксим Осипенко
logoКурбан Расулов
logoтравмы
logoМатч ТВ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Макс остался на парковке и ловит там
Ответ Дядя ТУРА
Макс в квадрате)
Не важно Осипенко или нет
Динамо отстой сегодня.как будто акклиматизация
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
5 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
12 минут назад
Соболев схватился за лицо и упал в штрафной «Динамо» – Маричаль ладонью попал ему в лицо. Иванов не поставил пенальти в пользу «Зенита»
17 минут назадФото
Чемпионат России. «Динамо» против «Зенита», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
20 минут назадLive
«Барселона» – «Райо Вальекано». 1:0 – Араухо забил. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Карседо про 2:0 с «Оренбургом»: «Спартак» серьезно отнесся к делу. Много положительных моментов: 3 очка, игра на ноль, дебют молодого игрока»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
28 минут назад
Угальде не забивает в РПЛ с октября – 8 матчей подряд
42 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» играет с «Райо», «Реал» против «Атлетико»
50 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
20 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
30 минут назадФото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
44 минуты назадВидео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
50 минут назадLive
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
сегодня, 12:19
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Рекомендуем