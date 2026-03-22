Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко

Полех дебютировал за «Спартак» в 16 лет.

Полузащитник Павел Полех дебютировал за «Спартак » в возрасте 16 лет 3 месяцев и 20 дней.

Хавбек вышел на поле на 88-й минуте матча против «Оренбурга » в Мир РПЛ , заменив Маркиньоса.

Полех стал вторым по возрасту дебюта за «Спартак» после Алексея Ребко, дебютировавшего в 16 лет, 2 месяца и 6 дней.