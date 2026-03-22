Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко

Полех дебютировал за «Спартак» в 16 лет.

Полузащитник Павел Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет 3 месяцев и 20 дней.

Хавбек вышел на поле на 88-й минуте матча против «Оренбурга» в Мир РПЛ, заменив Маркиньоса.

Полех стал вторым по возрасту дебюта за «Спартак» после Алексея Ребко, дебютировавшего в 16 лет, 2 месяца и 6 дней.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
В 16 лет выйти в официальном матче чемпионата - это очень круто. Давай, парнишка, отрабатывай аванс. Как показывают европейские примеры, люди в 16 лет вполне могут бороться за основу
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Надо верить в лучшее, а так вот негативить и сопли пускать только в Питере могут)
Эх Ребко, помню его дебют
Ответ Leader Consulting
еще павленко помню ярко начал, но так и не заиграл стабильно.
Ну Павленко в Спартаке под 150 игр сыграл, ну и дальше достаточно, в РПЛ вроде как больше 200 игр, чуть на евро 2008 не попал.
Старательно бегал, но видно что нервничал бегал без идеи 💡
Он вступил в отбор на опережение и начал по сути атаку, которую запорол Жедсон
Жедсон ушел на 82 ой он вышел на 88 как то не складывается
Молодец Карседо, не побоялся. Кто знает, что за паренёк Полех? На место Марки вышел.
По позиции левый вингер, но может и справа сыграть и в роли Апз. Отлично смотрелся на сборах во второй команде, вызов в основу прям напрашивался сразу. Думаю еще увидим ребят со второй команды, есть там на кого посмотреть в перспективе, но это скорее будет в следующем сезоне, так как матчей сейчас осталось не много, и нужно давать результат, будут выпускать основных .
Ага. Спасибо. Последим за мальчишкой. Дай Бог.
Удачи тебе, парень!
Удачи парню, без травм и дай бог закрепиться в составе.
Давно на скамейке не было молодых талантов, Сорокин, Полех. Еще бы вратаря молодого подтянуть к основе, Хаутовa из U-15. Пусть набираются опыта и отвоевывают место в составе.
Молодец,выйти в основе в любом возрасте это достижение а в 16 это просто круто, удачи!
Помню дебют Алексея.
Жаль, что толком не заиграл.
