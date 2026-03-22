Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»

Педро не сыграет с «Динамо».

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак сообщил, что вингер Педро пропустит матч против «Динамо» из‑за повреждения.

Встреча 22‑го тура Мир РПЛ в Москве начнется в 16:00 по московскому времени.

– По какой причине сегодня нет в заявке Педро?

– Он получил небольшое повреждение, поэтому не готовился к этому матчу.

В первых матчах после возобновления чемпионата «Динамо» много забивало, в последних двух играх результативность немного снизилась. В Кубке у соперника была задача сохранить преимущество, которое было после первой игры, поэтому «Динамо» надежно сыграло в обороне. И мы понимаем сильные стороны «Динамо », и они понимают, как мы играем, – сказал Семак.