Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что вингер Педро пропустит матч против «Динамо» из‑за повреждения.
Встреча 22‑го тура Мир РПЛ в Москве начнется в 16:00 по московскому времени. Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
– По какой причине сегодня нет в заявке Педро?
– Он получил небольшое повреждение, поэтому не готовился к этому матчу.
В первых матчах после возобновления чемпионата «Динамо» много забивало, в последних двух играх результативность немного снизилась. В Кубке у соперника была задача сохранить преимущество, которое было после первой игры, поэтому «Динамо» надежно сыграло в обороне. И мы понимаем сильные стороны «Динамо», и они понимают, как мы играем, – сказал Семак.
Кто выиграет ЛЧ?38277 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Лучший в составе в последнее время. Хоть что-то пытался создавать
Иван Иван и Иван Дуран вместо него по лимиту
Напомню это лучший игрок первого круга чемпионата России по версии пользователя Грозный
