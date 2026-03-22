Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»

Защитник и вице-капитан махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов высоко отозвался о Валентине Пальцеве, который выступает за «Краснодар».

«Нужно отметить Пальцева не только как хорошего футболиста, но и очень универсального игрока. Как показало время, он может адаптироваться под любую схему, любые условия, любую позицию. У меня о нем только положительное мнение.

Как в свое время Моуринью говорил: «Дайте мне 11 Аспиликуэт, и я выиграю Лигу чемпионов». Здесь так же – дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выграют Лигу чемпионов. Вот такое сравнение. Пальцев доказал, что он сделал правильный шаг, перейдя в «Краснодар». Я ему желаю только успехов и дальнейшего роста», – сказал Шумахов.

Напомним, в сентябре «Краснодар» взял в аренду Пальцева с последующим выкупом. Сумма сделки по завершению аренды, как сообщалось, составила 3,2 млн евро. В этом сезоне Пальцев провел за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Валентин Пальцев
премьер-лига Россия
Краснодар
Идар Шумахов
Динамо Махачкала
14 комментариев
11 Пальцев это много, 10 оптимально
Ответ artpal
11 Пальцев это много, 10 оптимально
Оптимально всё же 20…))
Ответ Rosenbaum
Оптимально всё же 20…))
Оптимально 21 😂
- Дайте Краснодару 11 Пальцевых и они вылетят в ФНЛ
Одна голова хороша, а 11 Пальцевых ещё лучше
Глупость сказал и доволен собой.
Сколько смеха,недоумения было ,когда Пальцева забрали из Динамо! Он доказал своей игрой,что достоен этого трансфера
И так играют 17 Пальцевых.
На пальцах это доказать вообще легко.
Прям как у Нетаньяху
