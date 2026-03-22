Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»

Защитник и вице-капитан махачкалинского «Динамо » Идар Шумахов высоко отозвался о Валентине Пальцеве , который выступает за «Краснодар».

«Нужно отметить Пальцева не только как хорошего футболиста, но и очень универсального игрока. Как показало время, он может адаптироваться под любую схему, любые условия, любую позицию. У меня о нем только положительное мнение.

Как в свое время Моуринью говорил: «Дайте мне 11 Аспиликуэт, и я выиграю Лигу чемпионов». Здесь так же – дайте «Краснодару » 11 Пальцевых, и они выграют Лигу чемпионов. Вот такое сравнение. Пальцев доказал, что он сделал правильный шаг, перейдя в «Краснодар». Я ему желаю только успехов и дальнейшего роста», – сказал Шумахов.

Напомним, в сентябре «Краснодар» взял в аренду Пальцева с последующим выкупом. Сумма сделки по завершению аренды, как сообщалось, составила 3,2 млн евро. В этом сезоне Пальцев провел за «Краснодар» 17 матчей во всех турнирах.