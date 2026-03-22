  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
Фото
79

Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались

Красно-белые играют в гостях с «Оренбургом» (2:0, второй тайм).

На 67-й минуте после углового мяч попал в руку Маркиньосу. Мяч отскочил в бразильца рикошетом от Романа Зобнина, заблокировавшего удар Ду Кейроса.

Игроки «Оренбурга» требовали поставить пенальти. Однако главный судья Рафаэль Шафеев не отреагировал, а ВАР не вмешался.

Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoДу Кейрос
logoМаркиньос Коста
logoРоман Зобнин
logoсудьи
Рафаэль Шафеев
79 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мяч попал в грудь и оттуда отрикошетил в руку, это пенальти только если юбиляр играет
Ответ Александр Кузнецов
Я правильно понимаю, что пеналь не поставили так как мяч в руку попал от груди?
Ответ vitekbvb09@mail.ru
Да
Всё верно.
Когда мяч сначала попадает в игрока, потом в руку - то это не пенальти.
От груди рикошет был. О чём вы вообще?
Ответ Иван Петров
Хорошие скрины, мяч нигде в руку не попадает 😀
Ответ Алехин
Ответ Олег Сагайдачный
Я такой привычки не имею, плевать где люди пьют. Я своим глазам доверяю и до последнего повтора был уверен, что пенальти.
Игрок Спартака выбивал мяч из штрафной и случайно попал в своего. Мы стали забывать, благодаря нашим судьям, что пенальти назначаются за ИГРУ рукой. Тут явно Оренбург не лишали возможности забить и даже владения мячом. Благодаря "зенитовским" пенальти оценка подобных эпизодов уже искажена. Игроков Оренбурга легко понять, они недавно парочку судейских шедевров видели на этом же газоне.
За что Маркиньосу дали жёлтую?
Шафеев--худщий судья чемпионата
Почти все фолы-нефолы свистел мимо.
У нас обращают внимание только на "результативные ошибки" карточки, пенальти...
А как расценивает борьбу в центре поля --всем "нас рать "
Если бы в пользу ЗПРФ то поставили бы
Ответ Hozyin
Ответ Леонид Миронов
Нет
Особенно вторая картинка информативна. Спасибо.
Мяч попал в руку от тела Маркиньоса! Ерунду требовали игроки Оренбурга,ерунду несет спортс
Маркиньосы у нас играют, Бэйл был, Роналду. Уровень чемпионата норм
Читайте новости футбола в любимой соцсети
