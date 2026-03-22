Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались

«Оренбург» не получил пенальти за игру рукой Маркиньоса.

Красно-белые играют в гостях с «Оренбургом » (2:0, второй тайм).

На 67-й минуте после углового мяч попал в руку Маркиньосу. Мяч отскочил в бразильца рикошетом от Романа Зобнина , заблокировавшего удар Ду Кейроса .

Игроки «Оренбурга» требовали поставить пенальти. Однако главный судья Рафаэль Шафеев не отреагировал, а ВАР не вмешался.

Изображения: скриншоты из трансляции «Матч Премьер»