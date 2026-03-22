33

Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Соболева в этом году («СДЗД»)

Стали известны самые популярные фамилии игроков «Зенита», которые болельщики выбирают для нанесения на футболки в фан-шопе на «Газпром Арене» в дни матчей в 2026 году.

Как сообщает «Спорт День за Днем», по итогам трех домашних встреч с начала 2026 года – против «Балтики» (1:0) и «Спартака» (2:0) в Мир РПЛ, а также махачкалинского «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России – наибольшим спросом пользовались фамилии Максима Глушенкова, Андрея Мостового и Евгения Латышонка.

При этом утверждается, что фан-шоп «Зенита» не продал ни одной футболки Соболева, который после рестарта сезона забил три мяча в пяти матчах. Его фамилию ни разу не наносили на футболки.

Источник: «Спорт день за днем»
Мог бы и сам заказать хотя бы тысячу штук, чтобы все подумали что его там любят 😂
Ответ Axmat Cecenov
В этом случае трансфер на продаже футболок не отбить, конечно
Ответ Axmat Cecenov
Туговат для этого. Мож теперь купит.
Это фиаско, братан!
Пусть бесплатно раздадут.
Или пусть передадут Сочи на тренировки.
А что делать?
за 7999 кто купит китайскую майку, которая через два одевания вся в зацепках??
Ну Латышонок в топ-3 тоже удивляет
Ответ kokakoka
Паспорт решает
Ответ kokakoka
видимо продажи маек не очень
А интересно, бесплатно кто нибудь возьмёт?
Ответ гилберт
Бесплатная половая тряпка? Хм... Почему бы и нет
Смешные! Эти футболки разметут на Лукойл-Арене
Дождемся Хеллоуина.
Женя Латышонок сам выкупал?
