Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Соболева в этом году («СДЗД»)
Стали известны самые популярные фамилии игроков «Зенита», которые болельщики выбирают для нанесения на футболки в фан-шопе на «Газпром Арене» в дни матчей в 2026 году.
Как сообщает «Спорт День за Днем», по итогам трех домашних встреч с начала 2026 года – против «Балтики» (1:0) и «Спартака» (2:0) в Мир РПЛ, а также махачкалинского «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России – наибольшим спросом пользовались фамилии Максима Глушенкова, Андрея Мостового и Евгения Латышонка.
При этом утверждается, что фан-шоп «Зенита» не продал ни одной футболки Соболева, который после рестарта сезона забил три мяча в пяти матчах. Его фамилию ни разу не наносили на футболки.
Кто выиграет ЛЧ?38111 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Источник: «Спорт день за днем»
Источник: «Спорт день за днем»
33 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Или пусть передадут Сочи на тренировки.
А что делать?