Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Соболева в этом году («СДЗД»)

Фан-шоп «Зенита» на стадионе не продал ни одной футболки Соболева в 2026-м.

Стали известны самые популярные фамилии игроков «Зенита », которые болельщики выбирают для нанесения на футболки в фан-шопе на «Газпром Арене» в дни матчей в 2026 году.

Как сообщает «Спорт День за Днем», по итогам трех домашних встреч с начала 2026 года – против «Балтики» (1:0) и «Спартака» (2:0) в Мир РПЛ , а также махачкалинского «Динамо» (1:0) в Фонбет Кубке России – наибольшим спросом пользовались фамилии Максима Глушенкова, Андрея Мостового и Евгения Латышонка.

При этом утверждается, что фан-шоп «Зенита» не продал ни одной футболки Соболева , который после рестарта сезона забил три мяча в пяти матчах. Его фамилию ни разу не наносили на футболки.