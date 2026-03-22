  • Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о конфликте Фабио Челестини и Мойзеса Барбозы.

Защитник ЦСКА был лишен возможности тренироваться с основной командой после перепалки с главным тренером команды. Бразилец не попал в заявку на матч с «Динамо» Махачкала (3:1).

«Это нормальное явление, такие инциденты происходят в любой команде. Я за свою большую карьеру ни разу не видел команду, в которой все игроки были бы всем довольны. Такого в футболе не бывает.

Тем более что все радуются и лижут тебя (главного тренера), когда команда побеждает. А когда ты две-три игры проигрываешь, то те же люди тебе ножик в спинку воткнут.

Это нормально, мы проходили такое тысячу раз. Я думаю, что ситуация вскоре успокоится», – сказал Мостовой.

или письмо какое-нибудь напишут
Он знает других слов кроме: лизать, чикание, деньги, подсидеть и футбольная походка?
Ответ Axmat Cecenov
Он знает других слов кроме: лизать, чикание, деньги, подсидеть и футбольная походка?
щенячья натура
царь в таких вещах точно разбирается
Успокоится, если Мойзес прилюдно, перед всей командой принесет тренеру свои извинения! Иначе играть не будет.
В анилингусе всё придумано.
