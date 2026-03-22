Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»

Богосавац избежал критического состояния и сможет тренироваться через 5-6 дней.

Спортивный директор «Ахмата » Руслан Газзаев ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца .

Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Ростова » (1:0) после столкновения с Андреем Ланговичем. Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали. Сообщалось , что у 29-летнего игрока сотрясение мозга и рваная рана верхней губы.

«Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического.

Думаю, в ближайшие 5-6 дней он сможет приступить к тренировкам», – сказал Газзаев.

Вскоре «Ахмат» опубликовал заявление о состоянии Богосаваца.

«Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча «Ахмат» – «Ростов», прошел в одной из грозненских клиник углубленное обследование.

Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рванную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения.

По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7-10 дней.

Желаем Мирославу скорейшего выздоровления! Ждем, Брат, на поле!» – говорится в сообщении «Ахмата».