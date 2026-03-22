  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»
4

Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»

Богосавац избежал критического состояния и сможет тренироваться через 5-6 дней.

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца.

Футболист потерял сознание в матче 22-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (1:0) после столкновения с Андреем Ланговичем. Богосавац получил удар коленом в лицо, ему оказали медицинскую помощь прямо на поле, после чего госпитализировали. Сообщалось, что у 29-летнего игрока сотрясение мозга и рваная рана верхней губы.

«Слава богу, все хорошо. Наши худшие опасения позади. С Мирославом все хорошо. Нет ничего критического.

Думаю, в ближайшие 5-6 дней он сможет приступить к тренировкам», – сказал Газзаев.

Вскоре «Ахмат» опубликовал заявление о состоянии Богосаваца.

«Мирослав Богосавац, получивший черепно-мозговую травму во время субботнего матча «Ахмат» – «Ростов», прошел в одной из грозненских клиник углубленное обследование.

Компьютерная томография не выявила перелома костей на лице, и это самая приятная новость в данном случае. По словам игрока, он ничего не помнит из случившегося эпизода и последующей эвакуации на машине скорой помощи. Приходить в себя футболист начал уже в больнице. Ему зашили рванную рану губы и подбородка, присутствуют легкое головокружение, симптомы сотрясения.

По прогнозам клубных докторов, медикаментозное лечение займет 7-10 дней.

Желаем Мирославу скорейшего выздоровления! Ждем, Брат, на поле!» – говорится в сообщении «Ахмата».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoМирослав Богосавац
logoСпорт-Экспресс
logoРостов
logoЗдоровье
logoРуслан Газзаев
logoтравмы
logoАндрей Лангович
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Слава богу, все обошлось!
Здоровья! Очень страшно все выглядело в матче...
Желаем Крепкого Здоровья
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лангович о столкновении с Богосавацем: «Минут десять не мог выбросить из головы эту картинку. Как в фильме ужасов»
сегодня, 03:11
«Подтверждено сотрясение мозга у Богосавца. Кости уцелели, по предварительной информации». Моссаковский о защитнике «Ахмата»
вчера, 12:45
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
13 минут назадLive
Соболев забил в трех матчах РПЛ подряд – впервые за время игры за «Зенит»
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» принимает «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» забил 5 голов «Пизе»
27 минут назадLive
Топ-матч в Ла Лиге – «Реал» встречается с «Атлетико». Ставьте на игру с фрибетом до 15 000!
28 минут назадПромо
Защитника «Сандерленда» Гертрюйду оскорбляли на почве расизма во время матча с «Ньюкаслом». Игру на «Сент-Джеймс Парк» приостанавливали во 2-м тайме
33 минуты назад
«Комо» Фабрегаса выиграл 5 матчей подряд в Серии А и идет на 4-м месте
36 минут назад
«Динамо» – «Зенит». 1:2 – Соболев забил! Онлайн-трансляция
42 минуты назадLive
У Джона Джона первый гол за «Зенит» – головой в ворота «Динамо». Это первый мяч петербуржцев с игры за 281 минуту
43 минуты назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов считает, что в ворота «Спартака» не назначили несколько пенальти: «Какие‑то моменты ВАР смотрит, потом такие же не смотрит. Мне это непонятно»
50 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
9 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
20 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
28 минут назадLive
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
57 минут назадLive
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
58 минут назадLive
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
сегодня, 13:06Видео
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 13:00Live
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
сегодня, 12:50
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
сегодня, 12:39
Рекомендуем