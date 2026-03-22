Агент Тюкавина: Карпин в «Динамо» перегнул палку, при нем было слишком строго.

Алексей Сафонов , агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, вспомнил период под руководством Валерия Карпина .

– Вас удивило преображение «Динамо» при Гусеве после ухода Карпина?

– Как всегда говорю, чтобы не разочароваться надо не очаровываться, с «Ростовом» не так легко играли, со «Спартаком» в ответном матче тоже ничего выдающегося не показывали. Игра с «Зенитом» и кубковое противостояние с «Краснодаром» будет определяющим. Тем более южане сейчас самая играющая команда, с «Динамо » у них уже богатая история принципиальных матчей.

– Кто‑то говорит, что результат клуба – багаж Карпина. Как считаете?

– За неделю‑две не может тренер все поменять, в доле успеха есть и работа Карпина, но он чуть перегнул палку, строго слишком при нем было: лишние взвешивания, шаг влево, шаг вправо – расстрел, – сказал Сафонов.