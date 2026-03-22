Агент Тюкавина: «Карпин в «Динамо» чуть перегнул палку, при нем было слишком строго: лишние взвешивания, шаг влево, шаг вправо – расстрел»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, вспомнил период под руководством Валерия Карпина.

– Вас удивило преображение «Динамо» при Гусеве после ухода Карпина?

– Как всегда говорю, чтобы не разочароваться надо не очаровываться, с «Ростовом» не так легко играли, со «Спартаком» в ответном матче тоже ничего выдающегося не показывали. Игра с «Зенитом» и кубковое противостояние с «Краснодаром» будет определяющим. Тем более южане сейчас самая играющая команда, с «Динамо» у них уже богатая история принципиальных матчей.

– Кто‑то говорит, что результат клуба – багаж Карпина. Как считаете?

– За неделю‑две не может тренер все поменять, в доле успеха есть и работа Карпина, но он чуть перегнул палку, строго слишком при нем было: лишние взвешивания, шаг влево, шаг вправо – расстрел, – сказал Сафонов.

Т.Е получается, игроки устроили саботаж (своей игрой), чтоб убрали Карпина из за его ограничений? Тогда не понятно, это профи или кто. Ведь мало слов от футболистов и агентов о тактике, стратегии, а лишь о строгости тренера. Мне было удивительно подобное читать о игроках Реала, ну ок, суперзвезды, капризные. В Динамо, выходит, тоже капризные, надеюсь будущие супер звезды.
Ответ cvtfvz2ztn
Естественно, стили успешно. Они слабаки
Тут хотя бы сам игрок это подтверждает, а вот с чего ты поверил что слухи о Реале были правдой ?
Был европейский подход, а сейчас проще. По русски. Пока катит, но так будет не всегда
Динамо играет "на эмоциях"
И это так. Пока Динамо играет на эмоциях с тренером который стал с ними разговаривать, дал некую свободу("открыл форточку").
Настоящее Динамо Гусева мы увидим в след сезоне. И я желаю Динамо удачи, а не как с Силкиным в итоге было
Получается, Карпин - это Алонсо, Гусев - это Арбелоа, а Динамо - Реал Мадрид?🌝
Всегда было так,Силкин,Новиков ,кто там ещё ,пол года и приехали ....Карпин специалист,в отличие от статуя Гусева,не будь его в команде ,сейчас бы Динамо было в тройке
Бездарь здесь только вы)
Не льсти себе
Так же эстонец в своей молодости в отношении других тренеров поступал, да и в бытность должностных работ, далеко ходить не надо, в Динамо в свои руки хотел много чего прибрать, и расчищал поляну под своих
Бездарь карпуша кто угодно физрук, диетолог, но не тренер! Он обычное распиаренное пустое место.
