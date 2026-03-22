Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»

Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара».

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский считает, что команда не заслужила пропустить 5 голов от «Краснодара».

Нижегородцы в гостях проиграли краснодарцам в 22-м туре Мир РПЛ (0:5).

– У вас уже есть понимание, четкий план действий, что делать после этого матча и этого результата?

– Он всегда был и сейчас тоже есть. Мы всегда делаем выводы, что было плохо, что было хорошо. Сейчас у нас другой соперник, с другим стилем, другой структурой, там будет другой подход.

– Если бы пенальти забили, ребята могли бы перевернуть игру?

– Не думаю, что что-то бы изменилось, оставалось не так много времени.

– Там был пенальти?

– Я не видел, но мы не заслужили проиграть с такой большой разницей чисто по классу, минус пять голов.

– На ничью наиграли?

– На ничью не наиграли, но не на пять голов слабее «Краснодара», – сказал Шпилевский.

