  Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский считает, что команда не заслужила пропустить 5 голов от «Краснодара».

Нижегородцы в гостях проиграли краснодарцам в 22-м туре Мир РПЛ (0:5). 

– У вас уже есть понимание, четкий план действий, что делать после этого матча и этого результата?

– Он всегда был и сейчас тоже есть. Мы всегда делаем выводы, что было плохо, что было хорошо. Сейчас у нас другой соперник, с другим стилем, другой структурой, там будет другой подход.

– Если бы пенальти забили, ребята могли бы перевернуть игру?

– Не думаю, что что-то бы изменилось, оставалось не так много времени.

– Там был пенальти?

– Я не видел, но мы не заслужили проиграть с такой большой разницей чисто по классу, минус пять голов.

– На ничью наиграли?

– На ничью не наиграли, но не на пять голов слабее «Краснодара», – сказал Шпилевский.

Шпилевский о 0:5 от «Краснодара»: «Результат отражает разницу в классе и мастерстве. Одна команда борется за чемпионство, а другая решает иные задачи. «Пари НН» привез 3 гола сам себе»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoКраснодар
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Лесовой
logoАлексей Шпилевский
Всё правильно. Не Нижний, а Краснодар заслужил такую разницу.
А на сколько команда первой лиге слабее клубов в рпл?
Ответ Afo_nya
Ну Балтика сильнее всех рпловских вроде.
Это компенсация за слишком наглую тактику на матч. Рисковали выглядели отрезками хорошо, но это всё таки чемпион
