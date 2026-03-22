Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта

Эсекиэль Барко сделал 30 результативных действий в 49 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ.

У аргентинского вингера, сделавшего голевой пас в игре с «Оренбургом», 17 голов и 13 ассистов за красно-белых. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта летом 2024 года.

25 результативных действий у Манфреда Угальде, 16 – у Маркиньоса, 12 – у Кристофера Мартинса.

По сыгранным минутам на этом отрезке Барко уступает лишь Александру Максименко.