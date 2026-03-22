  • Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта
Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта

Эсекиэль Барко сделал 30 результативных действий в 49 матчах за «Спартак» в Мир РПЛ.

У аргентинского вингера, сделавшего голевой пас в игре с «Оренбургом», 17 голов и 13 ассистов за красно-белых. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта летом 2024 года.

25 результативных действий у Манфреда Угальде, 16 – у Маркиньоса, 12 – у Кристофера Мартинса.

По сыгранным минутам на этом отрезке Барко уступает лишь Александру Максименко.

Источник: Opta
Его положение немного напоминает положение Бруно в МЮ. Дирижёр без оркестра.
Ответ seventh_devil
В точку
У Бруно классный оркестр, буквально пару сезонов за всю его карьеру в МЮ были плохие напарники. Мбемо, Кунья, Амад и даже Шешко хороши, на Казе 5 головых только в этом сезоне
лидер клуба без сомнений!
лидер клуба без сомнений!
Лидер по игре. Морального или характерного лидера пока не видно. Надеялся на Бабича,но похоже ошибся.
Отличный и очень умный игрок. Я рад что он в команде. Дай бог в серьез и надолго. (Держу в курсе)
А это не брат того Барко из Стасбура?
А спартаковский Маркиньос брат Маркиньоса из ПСЖ. В Спартак можно попасть только через родство с игроками Лиги 1.
нет, однофамилец
еще интересный нюанс: Валентин воспитанник Боки, а Эсекьель играл за Ривер
Барко часто техника подводит, но в нестандартном мышлении ему не откажешь, каждый матч выдаёт что то чего не ждёт никто, молиться надо на таких игроков, особенно в наше время когда таких ребят вообще дефицит в принципе.
Это лучший результат в клубе с момента его дебюта... Дебюта клуба?
