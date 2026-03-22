Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон

Себастьян Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии».

«Боруссия» Дортмунд и Себастьян Кель по взаимному согласию расторгли соглашение о сотрудничестве. Это решение было принято единогласно руководством «Боруссии» и бывшим спортивным директором в это воскресенье.

«В ходе открытой дискуссии Себастьян Кель , [исполнительный директор] Карстен Крамер и я пришли к общему выводу, что лето – подходящее время для перемен. Чтобы дать обеим сторонам время на подготовку, мы взаимно договорились о немедленном расторжении контракта с Себастьяном», – пояснил управляющий директор клуба по спорту Ларс Риккен.

«Кель возглавлял отдел профессиональных игроков в «Боруссии» начиная с 2018 года, за это время клуб выиграл Кубок Германии в 2021 году. Летом 2022 года бывший полузащитник дортмундцев занял пост спортивного директора, при нем команда вышла в финал Лиги чемпионов в 2024 году», – говорится на сайте «Боруссии».