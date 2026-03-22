Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон

Себастьян Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии».

«Боруссия» Дортмунд и Себастьян Кель по взаимному согласию расторгли соглашение о сотрудничестве. Это решение было принято единогласно руководством «Боруссии» и бывшим спортивным директором в это воскресенье.

«В ходе открытой дискуссии Себастьян Кель, [исполнительный директор] Карстен Крамер и я пришли к общему выводу, что лето – подходящее время для перемен. Чтобы дать обеим сторонам время на подготовку, мы взаимно договорились о немедленном расторжении контракта с Себастьяном», – пояснил управляющий директор клуба по спорту Ларс Риккен.

«Кель возглавлял отдел профессиональных игроков в «Боруссии» начиная с 2018 года, за это время клуб выиграл Кубок Германии в 2021 году. Летом 2022 года бывший полузащитник дортмундцев занял пост спортивного директора, при нем команда вышла в финал Лиги чемпионов в 2024 году», – говорится на сайте «Боруссии».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Боруссии»
В Гамбурге скоро всплывёт.
Материалы по теме
Гендиректор «Боруссии» Ватцке: «Мы не набирали столько очков с 2016-го, но «Бавария» всегда решает, станем ли мы чемпионом Германии. Это лучшая команда в Европе»
сегодня, 10:04
«Бавария» опережает «Боруссию» на 9 очков за 7 туров до конца сезона Бундеслиги
вчера, 19:42
Джан продлил контракт с «Дортмундом» на сезон. Капитан команды получил разрыв «крестов» меньше месяца назад
вчера, 11:33
Рекомендуем
Главные новости
«Челси» доверяет Росеньору и не собирается его увольнять
7 минут назад
Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» против «Пизы»
24 минуты назадLive
Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
30 минут назад
Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона
40 минут назад
Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
43 минуты назад
«Оренбург» – «Спартак». 0:2 – Литвинов и Ливай забили! Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
МЛС. «Интер Майами» Месси встретится с «Нью-Йорк Сити», «Атланта» Миранчука сыграла 0:0 с «Ди Си Юнайтед», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Колорадо»
48 минут назад
Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Есть вопросы по уходу – надо было смотреть на руководство любимого клуба»
57 минут назад
«Я случайно пнул Роналду, это было преступлением. В том году я больше не тренировался». Экс-защитник «Кастильи» Эрнандо о тренировке с «Реалом»
сегодня, 10:54
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
35 секунд назадLive
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 09:42
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
сегодня, 09:35
«Зенит» как лакмусовая бумажка покажет, насколько «Динамо» готово. Конфетно-букетный период с Гусевым может закончиться сегодня – петербуржцы сверхмотивированы». Гасилин о матче РПЛ
сегодня, 09:05
Кепа выйдет в старте «Арсенала» на финал Кубка лиги против «Ман Сити». Вратарь играл во всех матчах турнира, но не выходил на поле в этом сезоне АПЛ
сегодня, 08:48
Рауль Гарсия о словах Ди Марии про «затухающих» аргентинцев в «Атлетико»: «Это огромный клуб. Люди вне его не знают многих вещей, не стоит придавать значения их словам»
сегодня, 08:36
Рекомендуем