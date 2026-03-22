Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»

Гути о «Реале»: они стали сплоченнее, между игроками и Арбелоа царит гармония.

Экс-полузащитник «Реала» Гути высказался о работе Альваро Арбелоа на посту главного тренера команды.

– Как вы оцениваете Арбелоа?

– На самом деле, очень хорошо. Он пришел в клуб в очень непростой для него момент, и первоначальный удар пришелся на вылет из Кубка Испании. Но он продолжал вселять оптимизм в команду. Это помогло ему завоевать доверие игроков. Сейчас между раздевалкой и тренером царит идеальная гармония.

– В чем заключались секреты успеха Арбелоа?

– На пресс-конференциях он посылал игрокам определенные сигналы. Им потребовалось время, но, думаю, они наконец-то поняли, и это заметно. Это видно по тем усилиям, которые они прилагают сейчас, чего не было раньше. Видно, что команда стала более сплоченной, как в атаке, так и в обороне. Думаю, это совсем другая команда, не так ли? Думаю, он ввел их в свой мир, верно? И дал им уверенность, которой некоторым из них не хватало. Это видно на примере таких игроков, как Браим , Винисиус , Вальверде …

– Уважают ли его прошлое как игрока?

– Игроки должны это уважать. Это небольшое преимущество, когда имеешь такой сильный состав, потому что ты знаешь, как один игрок реагирует на другого… Это облегчает взаимодействие с футболистами.

– Сейчас «Реал Мадрид» уже другой.

– Это правда, что Альваро Арбелоа сейчас здесь, и ему удалось изменить ситуацию. Когда он пришел, казалось, что он еще не нашел правильную формулу, но они только что выбили «Манчестер Сити» [из Лиги чемпионов]. Они находятся в очень, очень хорошем положении. Ключ к успеху – это команда. Вот чего он добился: команды. В конце концов, талант очевиден; у игроков «Реала» он есть. Единства, которое команда продемонстрировала в последних матчах и в этом противостоянии, раньше не было. Именно это нужно для завоевания титулов. Я имею в виду, может быть, в одном матче талант и может принести победу. Но в конечном счете, крупные соревнования выигрывает команда, – сказал Гути.