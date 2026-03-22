Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
Экс-полузащитник «Реала» Гути высказался о работе Альваро Арбелоа на посту главного тренера команды.
– Как вы оцениваете Арбелоа?
– На самом деле, очень хорошо. Он пришел в клуб в очень непростой для него момент, и первоначальный удар пришелся на вылет из Кубка Испании. Но он продолжал вселять оптимизм в команду. Это помогло ему завоевать доверие игроков. Сейчас между раздевалкой и тренером царит идеальная гармония.
– В чем заключались секреты успеха Арбелоа?
– На пресс-конференциях он посылал игрокам определенные сигналы. Им потребовалось время, но, думаю, они наконец-то поняли, и это заметно. Это видно по тем усилиям, которые они прилагают сейчас, чего не было раньше. Видно, что команда стала более сплоченной, как в атаке, так и в обороне. Думаю, это совсем другая команда, не так ли? Думаю, он ввел их в свой мир, верно? И дал им уверенность, которой некоторым из них не хватало. Это видно на примере таких игроков, как Браим, Винисиус, Вальверде…
– Уважают ли его прошлое как игрока?
– Игроки должны это уважать. Это небольшое преимущество, когда имеешь такой сильный состав, потому что ты знаешь, как один игрок реагирует на другого… Это облегчает взаимодействие с футболистами.
– Сейчас «Реал Мадрид» уже другой.
– Это правда, что Альваро Арбелоа сейчас здесь, и ему удалось изменить ситуацию. Когда он пришел, казалось, что он еще не нашел правильную формулу, но они только что выбили «Манчестер Сити» [из Лиги чемпионов]. Они находятся в очень, очень хорошем положении. Ключ к успеху – это команда. Вот чего он добился: команды. В конце концов, талант очевиден; у игроков «Реала» он есть. Единства, которое команда продемонстрировала в последних матчах и в этом противостоянии, раньше не было. Именно это нужно для завоевания титулов. Я имею в виду, может быть, в одном матче талант и может принести победу. Но в конечном счете, крупные соревнования выигрывает команда, – сказал Гути.
2я игра с Бенфикой, 1я с МнаСити и ещё та в чемпионате, где Камавинга играл справа в атаке - чистые тренерские удачные игры
2015 вместо тактического гика Бенитеса приходит Зидан который напрочь ноль в тактике и просто говорит пацанам делайте то что умеете.
2019 вместо такического гика Лопетеги приходит временно такой же Солари, а потом экстренно возвращают Зидана который говорит ребята делайте то что умеете (правда забивной игрок покинул клуб) и в этот раз такое не прошло.
2021 возвращают Анчи, просят извинения и тот говорит Модричу, Кроосу и Каземиро: голеадора нет, но делайте то что умеете еще прошу забивать голы.
2025 вместо тактического гика Алонсо ставят Арбеола...
Талантливых игроков много - им не нужно по 2-3 часа тактики перед каждым матчем, чем знаменит тот же Бенитес.
PS: несколько дней назад канал Мадрида выложил редкое видео из раздевалки с Анчи в перерыве финала ЛЧ 2024 - просто эпично https://youtu.be/MzzDwM7sTl0?t=99
И Анчи выехал именно на поставленной игре Моуром. А когда нужно было уже ставить заново тактику (прошлый сезон) - сел в лужу, оказалось что просто за счет доверия и хороших отношений титулы не берутся 🤷🏻.