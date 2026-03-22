Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона

Ливай Гарсия прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак».

Форвард сегодня поразил ворота «Оренбурга» в Мир РПЛ. До этого он не забивал на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах.

Ливай также вошел в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона. У форварда «Спартака» 5 голов и 2 голевые передачи в 10 выездных встречах. Больше по «гол+пас» на выезде только у Эдуарда Сперцяна (11) и Алексея Батракова (10).

7 из 8 результативных действий в этом сезоне РПЛ Гарсия сделал в гостях.