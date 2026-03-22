  Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона
Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона

Форвард сегодня поразил ворота «Оренбурга» в Мир РПЛ. До этого он не забивал на протяжении семи матчей подряд во всех турнирах.

Ливай также вошел в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона. У форварда «Спартака» 5 голов и 2 голевые передачи в 10 выездных встречах. Больше по «гол+пас» на выезде только у Эдуарда Сперцяна (11) и Алексея Батракова (10).

7 из 8 результативных действий в этом сезоне РПЛ Гарсия сделал в гостях.

Гарсия хорош, отлично использует свои возможности...
Картину не портит пока, вполне норм пока
Два гола сделал. А потом стал почти незаметным.
Мы то видим его полезность, но главное что бы тренер заметил...
Значит надо Ливая выставлять в основе на гостевые, а Угальде на домашние :)
Топ - 3. Мэджик Гарсия.
В кубке он забивал регулярно, сейчас от него толку больше, чем от Угальде.
Наверное не самое очевидное и популярное мнение скажу, но по мне надо летом продавать Угальде, отдавать в европу в аренду Гарсию и отпускать бесплатно Заболотного. Необходимо полностью пересобрать тройку форвардов - как по мне проще всего купить из РПЛ. Тот же Даку на роль основного, и двух россиян. Это лишь мнение конечно но смысл явно есть.
Хороший результат, учитывая, что постоянно выходит на замену.
