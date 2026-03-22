Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре новичков армейцев.
– Что происходит с Лусиано? Аргентинец опять ушел с поля без гола. Так и не встроился в игру армейцев?
– Не встроился не только он, но и Баринов, и Рейс. На бумаге они выглядели удачными приобретениями. Многие говорили о том, что теперь-то ЦСКА замахнется на титул. Но... Сейчас я понимаю, почему «Зенит» расстался с Лусиано... Он почти год не забивает в РПЛ. И пока не ясно, когда начнет это делать.
– Что не так с Бариновым в ЦСКА?
– Он просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА Баринов переходил в статусе возможного лидера армейцев. А мы видим обычного футболиста.
Зря он покинул «Локомотив». Железнодорожники на него рассчитывали, и он там делал разницу. А в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. И, кстати, в победном кубковом матче с «Краснодаром» (3:1) его не было даже в заявке. Рейс сел в запас. Так что пока новички себя не оправдывают. Им нужно еще сыграться, а времени слишком мало. Скоро уже конец сезона.
– А вы понимаете, почему Челестини перестал верить в Матеуса Алвеса? Может быть, следует вернуться к прежним настройкам, к треугольнику Кисляк – Обляков – Алвес?
– Тут тренерскому штабу виднее. Челестини же сам себе не враг. Схема осталась та же. Значит, Алвес просто проигрывает конкуренцию тому же Облякову. Мы можем только предполагать, почему Матеус перестал входить в планы наставников армейцев. На зимнем турнире он дважды выходил на поле, но выглядел совсем не убедительно... Если игрок не приносит пользу, значит, сидит на лавке. По идее, Алвес сам себе должен задавать вопросы. Обляков значительно сильнее на этой позиции. Вот и вся история.
– Как вам Козлов?
– Да он мне и в «Краснодаре» не особо нравился, и против «Махачкалы» не слишком убедил. Для меня это не футболист для борьбы за чемпионство. Обыкновенный игрок. Это не Кисляк, не Обляков, не Мойзес по степени влияния на игру, – отметил Гришин.
Мне лично не очень понятно - почему Фабио его чехлит и даже на замены не выпускает .
Баринов игрок системы и просто пока не встроился,не привык возможно. Да, ждали игрок сборной сразу станет как влитой, но Баринов не такого плана игрок.
А Гонду да. пока выглядит инородным, даже по движению все невпопад
Потенциал это аванс. А он его не оправдывает. Ну и если почитать большое интервью Козлова, то с ужасом можно узнать, что парень себя считает хорошим футболистом которого задвигают. Этакий Глушенков на минималках. Ну а по стилю это Ильзат Ахметов. Все играют в одинаковый футбол, а они в свой футбол. У них свои мультики.