  • Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»
28

Гришин о ЦСКА: «Баринов не успевает за Обляковым и Кисляком. В «Локо» он делал разницу, а здесь не встроен в игру. Лусиано не забивает почти год – теперь ясно, почему «Зенит» с ним расстался»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре новичков армейцев.

– Что происходит с Лусиано? Аргентинец опять ушел с поля без гола. Так и не встроился в игру армейцев?

– Не встроился не только он, но и Баринов, и Рейс. На бумаге они выглядели удачными приобретениями. Многие говорили о том, что теперь-то ЦСКА замахнется на титул. Но... Сейчас я понимаю, почему «Зенит» расстался с Лусиано... Он почти год не забивает в РПЛ. И пока не ясно, когда начнет это делать.

– Что не так с Бариновым в ЦСКА?

– Он просто не успевает по скорости за Обляковым и Кисляком. В ЦСКА Баринов переходил в статусе возможного лидера армейцев. А мы видим обычного футболиста.

Зря он покинул «Локомотив». Железнодорожники на него рассчитывали, и он там делал разницу. А в ЦСКА оказался невстроенным в игровой рисунок. Неслучайно его так часто меняют. И, кстати, в победном кубковом матче с «Краснодаром» (3:1) его не было даже в заявке. Рейс сел в запас. Так что пока новички себя не оправдывают. Им нужно еще сыграться, а времени слишком мало. Скоро уже конец сезона.

– А вы понимаете, почему Челестини перестал верить в Матеуса Алвеса? Может быть, следует вернуться к прежним настройкам, к треугольнику Кисляк – Обляков – Алвес?

– Тут тренерскому штабу виднее. Челестини же сам себе не враг. Схема осталась та же. Значит, Алвес просто проигрывает конкуренцию тому же Облякову. Мы можем только предполагать, почему Матеус перестал входить в планы наставников армейцев. На зимнем турнире он дважды выходил на поле, но выглядел совсем не убедительно... Если игрок не приносит пользу, значит, сидит на лавке. По идее, Алвес сам себе должен задавать вопросы. Обляков значительно сильнее на этой позиции. Вот и вся история.

– Как вам Козлов?

– Да он мне и в «Краснодаре» не особо нравился, и против «Махачкалы» не слишком убедил. Для меня это не футболист для борьбы за чемпионство. Обыкновенный игрок. Это не Кисляк, не Обляков, не Мойзес по степени влияния на игру, – отметил Гришин.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
28 комментариев
Баринов в Локомотиве делал разницу!?? Он чё, прикалывается?
Был Мухин,теперь Баринов. Толка не будет. Бегуны не в почёте.
Разницу не делал но в квадрате Галактионова смотрелся органично и пользу приносил. Трансфер, который выгоден карману Баринова, его агентов и пакостника Брейдо но никак ни Локомотиву, ни ЦСКА.
Да что к Гонду пристали. Все и так знали что он будет забивать только в том случае, если будут создавать моменты. Ну а если мы за весну до ворот дойти не может и пас отдать, то о чем речь? Лусиано в центре поля кажется больше с мячом времени проводит, чем в штрафной соперника. И такое ощущение я что ему в 2 форварда удобнее играть. Пока весь ЦСКА ужасен, спрашивать с одного нечего
Да ну кто все то? Брали то чтоб и создавал и замыкал, а ни того, ни другого нет. Зато дифирамб напели дай Боже фаны ЦСКА. Я сразу скептично к этому персонажу относился в контексте потери Дивея, с учётом в защите Виктора, который по уровню игры совпадает с другим Виктором, который лет 5 назад был в ЦСКА..
Пока смотрится провально трансферное окно. Хотя изначально казалось, что это прям точечные усиления. От прекрасного осеннего ЦСКА мало что сейчас виднеется
Я тащусь от Гришина . «Алвес два раза на предсезонке выходил на поле и выглядел неубедительно». Это аргумент ? ( в пику можно сказать , что Гонду в зимней предсезонке отдавал и забивал , а после рестарта - нет! ) …. Но зато в моск матче кубка с быками Алвес кстати вышел и забил … И почему еще этот эксперт рассматривает Алвеса как конкурента Ивану ? Играли же довольно успешно вместе осенью.
Мне лично не очень понятно - почему Фабио его чехлит и даже на замены не выпускает .
Если нападающий провёл в сезоне почти 20 матчей, а красных карточек у него больше, чем голов и голевых передач, то это какой-то плохой нападающий.
Очень отрицательный коэффициент полезности у Гонду на сегодняшний день.
Привыкнет - раскроется.
Чтоб я был бы умным сейчас так, как моя жена потом...
Да встроится в игру, все будет ок - нужно время и уверен будет польза, у него хороший дальний удар к примеру, хорошо играет вторым темпом - это пока вообще не используется в игре
Ну спасибо за Дивея. Но я уверен в том что Гонду заиграет
Дада, заиграет, в Питере до сих пор думают, что он сильнее всех
Я как человек который видел его игру и знаю какими качествами он обладает не имею право высказывать свое мнение ? Сколько ты игр выдел Лусиано ?
На счёт Козлова я не согласен. Мне кажется у парня хороший потенциал, да и сейчас по игре он весьма не плох.
Баринов игрок системы и просто пока не встроился,не привык возможно. Да, ждали игрок сборной сразу станет как влитой, но Баринов не такого плана игрок.
А Гонду да. пока выглядит инородным, даже по движению все невпопад
Насчёт Козлова ...
Потенциал это аванс. А он его не оправдывает. Ну и если почитать большое интервью Козлова, то с ужасом можно узнать, что парень себя считает хорошим футболистом которого задвигают. Этакий Глушенков на минималках. Ну а по стилю это Ильзат Ахметов. Все играют в одинаковый футбол, а они в свой футбол. У них свои мультики.
Материалы по теме
Агент Баринова о критике: «Есть поклонники «Локо», которые больше следят за Бариновым в ЦСКА, а не за своей командой. Есть вопросы по уходу – надо было смотреть на руководство любимого клуба»
сегодня, 10:58
Газзаев о ЦСКА: «Зачем отдали Дивеева?! Ну что это за защита? Анархия! Баринов не тот, что был в «Локомотиве», Кисляк сверкает лишь эпизодически, Обляков тоже. Чем занимались на сборах?»
18 марта, 11:45
Пономарев о 0:4 ЦСКА от «Краснодара»: «Рейс – безграмотный защитник, даже Кисляк совсем кислым стал. Катастрофа! Баринов – тормоз, надо разрывать контракт или отдавать в аренду»
18 марта, 11:12
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
16 марта, 18:28
